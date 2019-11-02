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Bursada Bugün 10. yaşını görkemli lansmanla kutladı

İHA

Türkiye'nin en büyük yerel internet medyası Bursada Bugün, 10'ncu yaşını düzenlenen görkemli lansmanla kutladı.

Bursada Bugün 10. yaşını görkemli lansmanla kutladı

Türkiye'nin en büyük yerel internet medyası Bursada Bugün, 10'ncu yaşını düzenlenen görkemli lansmanla kutladı.
Bursada Bugün Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, Bursalıların güvenine layık olmak için 25 kişilik dev kadro ile gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'nin en büyük yerel internet medyası Bursada Bugün, kuruluşunun 10. yılını düzenlenen görkemli lansmanla kutladı.
Görkemli lansmana TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç,AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukiki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri, Atilla Ödünç, Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri çok sayıda davetli katıldı.
Bursada Bugün'ün 10. yıla özel yeni tasarımları ve hazırlanan tanıtım filmi, davetlilerin beğenisine sunuldu.
Lansmanda konuşan Bursada Bugün Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük yerel internet medyası sloganı ile bu yıl 10. yılını kutlayan Bursada Bugün olarak, yeni yayın dönemi lansmanımızı sizlerle birlikte yapıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Bursa gibi gazeteciliğin çok başarılı örneklerini çıkartan bir kentin yine başarılı örneklerinden bir tanesi olan kurumumuz şu anda Türkiye'de en fazla okunan haber portalları içerisinde ilk 100'de. Günlük 1 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 300 bine yakın tekil ziyaretçisi ile Türkiye'nin en büyük yerel internet medyası konumunda" dedi.
Bursa'da doğup, Türkiye'nin alanında en büyük medya gruplarından biri haline gelirken, ülkemizdeki yayıncılık anlayışının daha iyi seviyelere ulaşması ve kentimize katkı sağlayabilmek için sorumluluk almaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl itibariyle 4 kişiyle devraldığımız ve bugün 25 kişinin istihdam edildiği bir kurum haline gelen medya grubumuz bünyesinde aynı zamanda 94.2 Radyo Bursada Bugün ve Bursada Bugün TV'de bulunuyor. Devraldığımız andan itibaren ilkeli ve ahlaklı bir habercilik anlayışı ile sürdürdüğümüz çalışmalarımız mobil uygulamamız, mobil sayfamız ve teknik altyapının da güncellenmesi ile okuyucularımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Sırf bu amaçla Türkiye'de internet gazeteciliği kanununun çıkması için İnternet Gazetecileri Derneği bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bir federasyon çalışmasını da tamamlama noktasına geldik" şeklinde konuştu.
Yeni yayın döneminde yapılacak yeniliklere de değinen Yılmaz, çok kısa süre içerisinde ulusal haber portalının yayın hayatına başlayacaklarına işaret ederek, "İçinden geçtiğimiz süreçte her türlü özveriyi gösteren başta ortaklarım olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarıma, vatandaş haber ajansımıza katkı sağlayan Bursalılara, tüm dostlarımıza minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bu noktada; bu etkinliğin ortaya çıkması için katkılarını esirgemeyen değerli paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Lansmanda Bursada Bugün tanıtım videosu davetlilerin büyük beğenisini topladı. Lansmanın finalinde Bursada Bugün 10. Yıl pastası protokol ile birlikte kesildi.

BURSA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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