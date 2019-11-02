Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da jandarma tarafından parkta üstü aranan şahıs 391 gram esrarla yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam eden Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını aldığı N.E ve R.S isimli şahısları İnegöl'de takibe aldı. Yapılan takip sonucu N.E. ve R.S. durdurulup üstleri arandı. R.S'nin üzerinde satışa hazır 391 gram plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BURSA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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