Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı 

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- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suat Dündar (25) meyve soyduğu bıçağın üzerine düşerek, ağır yaralandı.

Suat Dündar, Huzur Mahallesi'ndeki evinde meyve soyup yemeye başladı. Ancak bur sırada dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın bölgesine saplanan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.



BURSA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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