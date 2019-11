Yürüme engelli kadın, artık evine asansörle çıkacak

BURSA´nın Orhangazi ilçesinde 1 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cevahir Maden (52), 2'nci kattaki evine kurulan asansör sistemi sayesinde merdivenleri emekleyerek ve yakınlarının sırtınta inip çıkmaktan kurtuldu.

Orhangazi ilçesinde yaşayan 1 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle sağ ayağını kullanamayan Cevahir Maden'in yakın zamanda diğer ayağı da işlevini yitirdi. Maden, eskiden ortez ayağıyla inip çıktığı merdivenleri artık emekleyerek inip çıkmaya başladı. Cevahir Maden, merdivenleri çıkıp inerken telefonla çekilen bir görüntüyü, Orhangazi Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay'a izletti. Bunun üzerine Akçay ve hayırseverlerin girişimiyle Maden'in evine asansör sistemi kuruldu. Artık evine kolaylıkla inip çıkabilen Maden, kendisi için yapılan asansörün hayatı boyunca aldığı en büyük hediye olduğunu ifade etti.

8 YILDIR AYNI ÇİLE

Orhangazi´de ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşayan Cevahir Maden, 1 yaşından bu yana ayaklarını kullanamadığını belirterek, "Bu evde oturmaya başladığımızda o dönemlerde ortez ayağım vardı. Onu kullanarak merdivenleri çıkıp, inebiliyordum. Ancak sol ayağımın da artık işlevini yitirmesinden dolayı ortez ayağımı da kullanamıyorum. Ve merdivenleri sürünerek çıkıp inmek zorunda kalıyordum" dedi.

ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN

Emeği olanlara dua ettiğini belirten Cevahir Maden, "Engelli olmama rağmen kendi işimi kendim görmeyi çok seviyorum ve uğraşıyorum. Elimi kullanamıyordum ama evde örgü örerek yavaş yavaş elimi de kullanmaya başladım. Evde asansör yokken bazen insanların sırtında merdivenleri inip çıkıyordum. Bu da gücüme gidiyordu. Bu asansör ile artık her işimi kendim görebileceğim" diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Maden, "Hayırsever insanlara her namaz sonrasında dua ediyorum. Dün yapıldı. Bu gece zor uyudum. O asansörden her iniş çıkışta dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

'HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ'

Sakatlar Derneği ve Orhangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Emrullah Akçay ise Cevahir´in derneklerine üye olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta kendisi derneğimize geldi. Telefonundaki videoyu izledik. Geldik evinde inceleme yaptık ve buraya bir asansör sistemi kurulabileceğine karar verdik. Maliyetini hayırsever iş adamlarımız karşıladı ve böyle bir asansör ile Cevahir´in mutlu olmasını sağladık. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Cevahir ile aynı kaderi paylaştıklarını belirten Emrullah Akçay, "Cevahir´in mutluluğu bizim ve toplumuzun da mutluluğu oldu" diye konuştu.



