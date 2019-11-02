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Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

DHA

SALON: Yeniceköy

SALON: Yeniceköy
HAKEMLER: Ali Delidağ, Öznur Tosun
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hakan Yurdseven, Ahmet Emre Çetinkaya, Nurullah Can Kaşıkçı, Kubilay Balcı Burak Eser, Emirhan Ulutaş, (Yusuf Eren, Doğan Başturan, Talha Banuşoğlu, İbrahim Uçar)
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal, Kahnamouee, Berk Yılmaz, Denise, Onur Çapan (Ali İhsan Heper, Çağatay Durmuş, Burak Köse, Ertan Debreli,
SETLER: 13-25, 25-21, 10-25, 12-25
SÜRE: 90 dakika (24, 25, 22, 19)TVF Erkekler 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İnegöl Belediyespor, Yeniceköy Salonu'nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1 mağlup oldu.

BURSA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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