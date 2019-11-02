TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93

DHA

SALON: TOFAŞ

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu
TOFAŞ: Matthew Lojeski 22, Muhsin Yaşar 7, Samuel Mejia 21, Berk Uğurlu 18, Devin Williams 25, Tarik Phillip 4, Barış Ermiş 11, DJ White 4, Bora Satir, Berkan Aksu, Ata Can Atsüren
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 19, Aaron Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Zachary Auguste 24, Benjamin Alexander Moore 8, Gregory Vernon Whittington 11, Can Korkmaz 6, Göksenin Köksal 4, Ege Arar 2
1.PERİYOT: 26-21
DEVRE: 54-46
3.PERİYOT: 82-69
5 FAUL: 31.23 Muhsin Yaşar, 39.58 Berk Uğurlu (TOFAŞ)
DİSKALİFİYE: 7.32 Orhun Ene (TOFAŞ Başantrenör)ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta'yı baştan sona üstün götürdüğü maçta 112-93 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi´nin 6´ncı haftasında TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta´yı ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Bursa temsilcisi, 5 farklı isminden skor katkısı alırken televizyon molasına 17-8 üstün girdi. 7.32´de TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, itirazları nedeniyle hakem tarafından diskalifiye edilirken, oyun bir süre döndü. Ardından ritmini koruyan TOFAŞ çeyreği 26-21 önde tamamlamasını bildi.
İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı açmaya çabalarken, konuk ekipte Can ve Whittington´un üst üste gelen üçlükleri Galatasaray Doğa Sigorta´yı maçta tuttu. Whittington´ın 13´üncü dakika içerisindeki orta mesafe basketiyle farkın 2´ye düşmesine karşın (34-32); ilerleyen anlarda Mejia, Williams ve Lojeski´nin üçlükleriyle nefes alan TOFAŞ, devreye de 54-46´lık skor avantajıyla girdi.
Üçüncü çeyrekte yaptığı sert savunma ile rakibini top kayıplarına zorlayan TOFAŞ, 22´nci dakika içerisinde Mejia´nın üç sayılık basketiyle farkı 16´ya çıkardı (66-50). Konuk ekibin hücumda yeniden skor üretmesine karşın ritmini koruyan ve pota altını etkili kullanan Bursa temsilcisi, kader çeyreğine 82-69 önde başladı.
Konuk ekip Auguste´nin sayılarıyla maçta kalırken, Webster´ın skora katkısıyla umutlandı. Ancak bu bölümde oyun disiplinini elden bırakmayan TOFAŞ Basketbol Takımı, taraftarının da desteğini alarak farklı çift hanelerde tutmayı başardı. Maçın geride kalan bölümlerinde farka koşan TOFAŞ, parkeden de 112-93´lük galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetin ardından TOFAŞ ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

BURSA

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray Doğa Sigorta: 93
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray ...
Bakiler: "Öztürkçe milletimizin felaketidir" "Hiçbir millet 80 bin kelimesini atıp 3 bin kelimelik sözlüğe girmez ve girmedi" Osmangazi Belediyesi, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’i ağırladı
YEREL HABERLER Bakiler: "Öztürkçe milletimizin felaketidir" "Hiçbir ...
Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı
Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı
Yürüme engelli kadın, artık evine asansörle çıkacak
YEREL HABERLER Yürüme engelli kadın, artık evine asansörle çıkacak
Bursa'da yılın ilk karı Uludağ'a düştü Masalsı görüntüsüyle sezonun ilk karı düşen keşiş dağı nefes kesti İlk karın düştüğü 2 bin 543 metre yükseklikteki zirve havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da yılın ilk karı Uludağ'a düştü Masalsı ...
Fabrikada iş kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fabrikada iş kazası: 2 yaralı
Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı 
YEREL HABERLER Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı 
İştahsız çocuğa güler yüzlü yemek sunun
YEREL HABERLER İştahsız çocuğa güler yüzlü yemek sunun
Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi
YEREL HABERLER Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy ...
Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki Öğrenciler Mudanya sahilini pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ...
Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu ...
Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü
YEREL HABERLER Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü
Yargıtay'dan o işçilere iyi haber Patronu şikayet ettiği için kovulanlara müjde
YEREL HABERLER Yargıtay'dan o işçilere iyi haber Patronu şikayet ...
Dünya klasiği 'Küçük Prenses' AVP Sahnesinde
YEREL HABERLER Dünya klasiği 'Küçük Prenses' AVP Sahnesinde
Bursada Bugün 10. yaşını görkemli lansmanla kutladı
YEREL HABERLER Bursada Bugün 10. yaşını görkemli lansmanla kutladı
Gürsu, pazar yerine mayısta kavuşuyor
YEREL HABERLER Gürsu, pazar yerine mayısta kavuşuyor
Bursaspor, 44 yıl sonra evindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, 44 yıl sonra evindeki en iyi sezon ...
Akciğer kanseri erken teşhisle tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Akciğer kanseri erken teşhisle tedavi ediliyor
(Özel) Kıbrıs gazisini dolandırdılar "Ortak iş yapacağız" diye kandırdıkları gaziyi 120 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER (Özel) Kıbrıs gazisini dolandırdılar "Ortak iş ...
Bursa’da kivi üreticisinin yüzü gülüyor Kivi hasadı havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da kivi üreticisinin yüzü gülüyor Kivi hasadı ...
Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı
Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor
YEREL HABERLER Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X