Doğumda eşinin yanında olmayan yandı Doğumda karısını yalnız bırakan koca tazminat ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğumda eşinin yanında olmayan yandı Doğumda karısını yalnız bırakan koca tazminat ödeyecek

İHA

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, doğum esnasında karısını yalnız bırakan kocayı ağır kusurlu buldu. Yüksek mahkeme, davalı erkeğin kadına tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, doğum esnasında karısını yalnız bırakan kocayı ağır kusurlu buldu. Yüksek mahkeme, davalı erkeğin kadına tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Karşılıklı boşanma davasında mahkeme davalıkarşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Çocuğun velayetin anneye verilmesine, ortak çocuk lehine 300 TL tedbir ve 400 TL iştirak nafakasına hükmetti. Kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine, kadın lehine 20 bin TL maddi tazminat, 10 bin TL manevi tazminata, davalıkarşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verildi. Taraflar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin kusur belirlemesi, kadın lehine hükmedilen tazminatlar yönünden istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının gerekçesindeki “Fiziki şiddet ve eşini aldatmak suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği” vakıalarının erkeğe ait kusur olmaktan çıkartılmasına, yerine ikame olmak üzere erkeğe ait kusur olarak “Güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu” vakıasının gerekçeye eklenmesine hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi, “Erkeğin fazla kusurlu olduğu” cümlesinin gerekçeden çıkartılarak gerekçeye “Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu” yazılarak gerekçenin kusur belirlemesi yönünden düzeltilmesine, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine, tarafların eşit kusurlu olmaları nedeniyle erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Verilen karara karşı davacıkarşı davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen maddi ve manevi tazminat istekleri yönünden temyiz edildi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda, "Davalıkarşı davacı erkeğin eşini aldatmak suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, doğum sebebiyle hastaneye yatırılan eşinin yanında ve ona destek olmadığı, eşini istemediğini söyleyerek evden kovduğu ortadadır. Davacıkarşı davalı kadının ise eşi için 'şerefsiz' dediği, eşinin ailesini kastederek 'hepsi yalancı' şeklinde sözler sarf ettiği, 'köylü' diyerek eşini aşağıladığı, ailesinin köyden getirdiği yoğurt peynir gibi yiyecekleri 'pis' deyip çöpe attığı, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalıkarşı dava erkeğin, kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya neden olan olaylarda davalıkarşı davacı erkek ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil eder niteliktedir. Kadın yararına tazminat koşulları oluşmuştur. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde davacıkarşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

BURSA

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'a kar yağdı, sezonun ilk kar kazasında 4 kişi yaralandı Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi
YEREL HABERLER Uludağ'a kar yağdı, sezonun ilk kar kazasında 4 kişi ...
TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93
YEREL HABERLER TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93
İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray Doğa Sigorta: 93
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray ...
Bakiler: "Öztürkçe milletimizin felaketidir" "Hiçbir millet 80 bin kelimesini atıp 3 bin kelimelik sözlüğe girmez ve girmedi" Osmangazi Belediyesi, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’i ağırladı
YEREL HABERLER Bakiler: "Öztürkçe milletimizin felaketidir" "Hiçbir ...
Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı
Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı
Yürüme engelli kadın, artık evine asansörle çıkacak
YEREL HABERLER Yürüme engelli kadın, artık evine asansörle çıkacak
Bursa'da yılın ilk karı Uludağ'a düştü Masalsı görüntüsüyle sezonun ilk karı düşen keşiş dağı nefes kesti İlk karın düştüğü 2 bin 543 metre yükseklikteki zirve havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da yılın ilk karı Uludağ'a düştü Masalsı ...
Fabrikada iş kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fabrikada iş kazası: 2 yaralı
Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı 
YEREL HABERLER Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı 
İştahsız çocuğa güler yüzlü yemek sunun
YEREL HABERLER İştahsız çocuğa güler yüzlü yemek sunun
Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi
YEREL HABERLER Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy ...
Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki Öğrenciler Mudanya sahilini pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ...
Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu ...
Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü
YEREL HABERLER Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü
Yargıtay'dan o işçilere iyi haber Patronu şikayet ettiği için kovulanlara müjde
YEREL HABERLER Yargıtay'dan o işçilere iyi haber Patronu şikayet ...
Dünya klasiği 'Küçük Prenses' AVP Sahnesinde
YEREL HABERLER Dünya klasiği 'Küçük Prenses' AVP Sahnesinde
Bursada Bugün 10. yaşını görkemli lansmanla kutladı
YEREL HABERLER Bursada Bugün 10. yaşını görkemli lansmanla kutladı
Gürsu, pazar yerine mayısta kavuşuyor
YEREL HABERLER Gürsu, pazar yerine mayısta kavuşuyor
Bursaspor, 44 yıl sonra evindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, 44 yıl sonra evindeki en iyi sezon ...
Akciğer kanseri erken teşhisle tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Akciğer kanseri erken teşhisle tedavi ediliyor
(Özel) Kıbrıs gazisini dolandırdılar "Ortak iş yapacağız" diye kandırdıkları gaziyi 120 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER (Özel) Kıbrıs gazisini dolandırdılar "Ortak iş ...
Bursa’da kivi üreticisinin yüzü gülüyor Kivi hasadı havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da kivi üreticisinin yüzü gülüyor Kivi hasadı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X