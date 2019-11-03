Bursa'nın 5 kalemde ihracat rakamları açıklandı

Bursa 5 kalemde ekim ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ekim ayındaki ihracat 5 kalemde 2,9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşirken, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 799 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, 12 aylık performansı ise 27,2 milyar dolar olarak açıkladı. Tekstil ihracatçıları ise, bu ayda 109,1 milyon dolarlık ihracata imza atarken, geriye dönük 1,2 milyar dolara ulaştı. Hazır giyim ve konfeksiyonda 61,8 milyon dolar, meyve ve sebze mamulleri, 13,8 milyon dolar, yaş sebze ve meyve de ise bu rakam 9,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,79 oranında artışla 220,3 milyon dolar olarak açıklandı.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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