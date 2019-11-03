Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor

Zirve yarışını sürdüren Bursaspor, bir puan önündeki Balıkesirspor´u sahasında ağırlıyor. Yeşil beyazlılar iç sahadaki kayıpsız grafiğini koruyup hem yarışta iddialı hale gelmek, hem de kulüp tarihinin en iyi iç saha başlangıcını tekrarlamak için sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası´nda aldığı üst tur biletiyle birlikte morallerini yükselten Bursaspor, yeniden lige dönüyor. TFF 1´inci Lig´in 10´uncu haftasında Bursa temsilcisinin yarın konuğu Balıkesirspor olacak. Aynı zamanda haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek iki ekibin mücadelesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda saat 19.00´da oynanacak. Ankara bölgesi üst klasman hakemi Erkan Özdamar´ın yöneteceği mücadelede, Özdamar´ın yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Hasan Hüseyin Tetik Yapacak. Bursaspor haftaya 15 puanla 7´nci sırada girerken; Balıkesirspor ise yeşil beyazlıların bir puan önünde bulunuyor. İç saha performansıyla dikkat çeken Bursa temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 4 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Son iki lig maçından da galip gelerek formda bir görüntü çizen Bursaspor, Balıkesirspor´u da yenmesi halinde kulüp tarihindeki en iyi iç saha başlangıcını tekrarlayacak. Buna karşın Balıkesir ekibi ise deplasmandaki 4 lig maçında hiç kazanamazken; sadece bir puan alabildi.

İki ekip daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. 1975/76 ve 2014/15 sezonlarında oynanan lig mücadelelerinin 3´ünde Bursaspor kazanırken, Balıkesirspor ise yalnızca bir kez galibiyet elde edebildi. Balıkesirspor´un başında ise Bursa spor camiasının yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. Kırmızı beyazlıların Teknik Direktörü Ali Tandoğan, futbolculuğu döneminde Bursaspor´un kulüp tarihindeki tek lig şampiyonluğunda kadroda yer almış ve elde edilen başarıya önemli katkılar sunmuştu.

Ligde geride kalan haftalarda her iki takım da benzer hücum performansı sergiledi. Bursaspor 15 kez rakip ağları havalandırırken, Balıkesirspor ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Ancak Balıkesir ekibinin 12 golü iç saha maçlarında gelirken, deplasmanda ise yalnızca 2 golü bulunuyor. Bursaspor´da Kubilay Kanatsızkuş 3 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Genç oyuncu ikişer golle Mamadou Diarra ve Emirhan Aydoğan takip ediyor. Balıkesirspor´da ise Rahmi Anıl Baraşan´ın 4, Foxi Kethevoama 3 golle takımına katkı verdi.



BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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