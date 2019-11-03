‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ minik eller ahşap boyadı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) üyeleri, çocuklarıyla birlikte ahşap oyuncak boyama etkinliğinde bir araya geldi.

İş kadınları ve çocukları çok anlamlı bir etkinlik için buluştu. Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin ‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ projesini desteklemek için buluşan iş kadınları ve çocukları, hazırlanan ahşap oyuncakları boyadı. Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olmaya devam ettiklerini söyleyen BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, iki yıldır aralıksız olarak ‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ projesine destek verdiklerini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana ise, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gün boyunca devam eden etkinlikte çocuklar tarafından boyanan ahşap oyuncaklar hayırseverlerin beğenisine sunuldu. Programdan elde edilen gelirin tamamı Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin ‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ projesine bağışlandı.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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