Avrupa'da 600 bin öğretmen eTwinning ile iletişim kuruyor Bursa'da 8 okul eTwinning kullanıyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, 20192020 yılında Bursa'da 8 okulun eTwinning kullandığını belirterek, Avrupa'da 600 bin öğretmenin bu sistemle iletişim kurduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eTwinning Projeleri Ulusal, Avrupa Kalite Etiketleri ve eTwinning Okul Etiketleri Ödül Töreni, Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Okullar ödüllerini Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in elinden aldı. Dünya şartlarında insanların kendilerini dengelemesinin en temel özelliğinin çevreyi ve dünyayı tanımak olduğunu ifade eden Sabahattin Dülger. "Dünya’yı tanıyınca kendimizi daha iyi tanıyoruz. Çünkü her tanımlama bir kıyas ayağı gerektiriyor. Siyahı anlatabilmek için beyaza ihtiyacımız var. eTwinning Avrupa’nın her ülkesinden bu mesleği yürüten yaklaşık 600 bine yakın öğretmenin iletişim ve paylaşım portalı. Portal, dijital anlamda gelişim ve dil gelişiminin yanı sıra dünyayı tanıma ve fikir sahibi olma noktasında bir gelişim imkânı sunuyor. Önümüzdeki yıl için yine bir hedef koyduk ona ulaşma gayreti içinde olacağız. eTwinning uygulaması olan okulların kendi iç ahenklerinde kesinlikle problem yoktur. Okul müdürünün okulu yönetmesi kolaylaşır. Öğretmenin ayakları okula biraz daha koşarak gider ve iletişim yükselir. Bu bir miras olmalı ve kültür oluşturmalıyız. Bunu sağlarsak bir eğitim kültürü oluşturmuş oluruz. eTwinning, hayallerimizin gelişmesine fırsat sağlıyor. 2023 Türkiye’si, 2053 ve 2071 Türkiye’si nasıl olacak sorusunun cevabı çok basit. Öğretmenlerin hayalleri kadar olacak. Daha güçlü hayallere ulaşmak için daha derin denizlere okyanuslara dalmak gerek. İçinde yaşanılan dünyayı daha iyi keşfetmek gerek" dedi.

20182019 yılında Bursa’da 1 olan eTwinning okul sayısı, 20192020 yılında 7 okulun daha katılımıyla bu sayı 8 okula çıktı. Yine Bursa’da bu yıl yürütülen Projelerle 14’ü Avrupa Kalite Etiketi, 37 si Ulusal Kalite Etiketi olmak üzere Toplam 51 Kalite Etiketi ve Levhası kazanıldı. eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmeye ve bu topluluğun bir parçası olmaya yönelik önemli bir platform. eTwinning ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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