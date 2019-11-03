Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe

İHA

Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe

Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.
Sosyal belediyecilik yönündeki adım adım atmaya devam eden Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ihalesi biten kreş projesini yerinde inceleyerek yapılacak çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Yapılacak proje konusunda da bilgi veren Serintürk, Gemlik Belediyesinin sosyal projeler konusundaki hedeflerine hergün biraz daha yaklaştığını aktarırken, yapılacak kreşin Gemlik'te kreş masrafı yüzünden çalışmayan annelerin de üstünden büyük bir yük kaldıracağını da ifade etti. Serintürk, "Kreş projemiz omurgasına oturdu. Kreşimiz sekiz ayrı bölümden oluşurken oyun ve uyku odaları da bulunacak. Yıllardan beridir kullanılmayan ve görüntüsü harabeyi andıran, çeşitli uyarıcı madde kullananların uğrak yuvası olan bu mekanı çocuklarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Gemlik'te bir ankette yaptırdıklarını ve vatandaşlara projeleri sorduklarını da sözlerine ekleyen Serintürk, bu projenin vatandaşların öncelikli projelerin arasında olduğunun da altını çizdi. Halk market konusunda da bilgi veren Serintürk, çalışmaların hızlandığını ve çok kısa bir zaman içerisinde bu marketi faaliyete geçirme çalışmalarına devam ettiklerini de vurguladı.

BURSA

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2,8 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2,8 milyar dolar oldu
Valilik'ten Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Valilik'ten Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleriyle ...
Büyükşehir ile Yenişehir’in cadde ve sokakları güzelleşiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Yenişehir’in cadde ve sokakları ...
Yenişehir'de asker uğurlama töreni
YEREL HABERLER Yenişehir'de asker uğurlama töreni
Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası
YEREL HABERLER Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası
Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama
Bursa'nın sporda gurur gecesi
YEREL HABERLER Bursa'nın sporda gurur gecesi
Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir’de
YEREL HABERLER Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir’de
Avrupa'da 600 bin öğretmen eTwinning ile iletişim kuruyor Bursa'da 8 okul eTwinning kullanıyor
YEREL HABERLER Avrupa'da 600 bin öğretmen eTwinning ile iletişim ...
Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa’da güzellik uzmanlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa’da güzellik ...
‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ minik eller ahşap boyadı
YEREL HABERLER ‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ minik eller ahşap boyadı
TOFAŞ'ta Galatasaray galibiyetinin sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER TOFAŞ'ta Galatasaray galibiyetinin sevinci yaşanıyor
Serkan Kaya, Bursa'da sahneye çıktı
YEREL HABERLER Serkan Kaya, Bursa'da sahneye çıktı
Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor
Bursa'nın 5 kalemde ihracat rakamları açıklandı
YEREL HABERLER Bursa'nın 5 kalemde ihracat rakamları açıklandı
Otomobili ile dereye uçmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobili ile dereye uçmaktan son anda kurtuldu
BTSO Başkanı Burkay BUTTİM yönetimini ziyaret etti
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay BUTTİM yönetimini ziyaret etti
Bursa'da balık ölümleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da balık ölümleri devam ediyor
Çocuklardaki kasık fıtığını hafife almayın
YEREL HABERLER Çocuklardaki kasık fıtığını hafife almayın
Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden eğitime tam destek
Ekmeği 126 yıl önceki usullere göre yapıp taş fırında pişiriyor
YEREL HABERLER Ekmeği 126 yıl önceki usullere göre yapıp taş fırında ...
Pencereden düşen kadın ifadesini değiştirdi, erkek arkadaşı beraat etti
YEREL HABERLER Pencereden düşen kadın ifadesini değiştirdi, erkek ...
Sevgilisi 'itmedi' dedi, beraat etti 4. kattan düşen sevgilisinin başında ağlayan genç beraat etti
YEREL HABERLER Sevgilisi 'itmedi' dedi, beraat etti 4. kattan düşen ...
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı Doğumda karısını yalnız bırakan koca tazminat ödeyecek
YEREL HABERLER Doğumda eşinin yanında olmayan yandı Doğumda karısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X