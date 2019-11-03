Yenişehir'de asker uğurlama töreni

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde vatani görevlerini yerine getirecek olan 99/4 tertip gençler, görev yapacakları birliklere uğurlanıyorlar.

Aile üyeleri, arkadaşlar ve yakınların katıldığı uğurlama törenlerinde asker olmanın gurur ve heyecanı yaşanıyor. Yenişehir'den 99/4 tertip olarak askere uğurlanan gençler arasındaki Mustafa Akar, asker olmanın gururunu yaşadığını anlattı. Asker babası Ahmet Akar da, "Oğlumuzu dualarla yolcu ettik. İnşallah, hayırlı bir şekilde vatan görevini tamamlayıp döner. Tüm dualarımız oğlumuz gibi vatan nöbeti tutan asker ve tüm güvenlik güçlerimizle" dedi.

Uğurlama töreninde Hatuniye Camii Müezzini Abdullah Boztepe, asker uğurlama duası okudu.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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