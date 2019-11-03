İnegölspor - Gümüşhanespor: 1-0

STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Uğur Önay (xx), Murat Tuğberk Curba (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx) - Gökhan Kurumuş (xxx), Cengiz Ötkün (xxx), Niyazi Batuhan Salman (xxx) (Dk. 77 Tayfun Pektürk x), Selimcan Temel (xxx), Ömer Faruk Çalışkan (xxx) (Dk. 82 Yasin Görkem Arslan x), Hacı Mustafa Karabulut (xxx), Uğur Daşdemir (xxx), Emre Öztürk (xxx), Abdullah Balıkuv (xxx), Muharrem Ozan Cengiz (x) (Dk. 20 Ahmet Hakan Şahin xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer (xx) Fırat Arıkan (x), Mehmet Menderes Önkuzu (xx), Raif Gündoğdu (xx) (Dk. 80 Tugay Adamcıl), Burak Demireğen (x), Murat Kayalı (x) (Dk. 46 Hasan Kaşıkara x), Burak Sarı (xx) (Dk. 69 Muharrem Efe x), Mert Çakar (xx), Sancar Yıldırım (x), Furkan Mızrak (x), Ahmet Güven (x)
GOL: Dk. 33 Gökhan Kurumuş (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Şener Özcan, Muharrem Ozan Cengiz, Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor) - Ahmet Güven, Burak Demireğen, Sancar Yıldırım (Gümüşhanespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Gümüşhanespor´u 1-0 yendi.21'inci dakikada gelişen Gümüşhanespor atağında Ahmet´in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
25'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Niyazi´nin yerden ortasına Cengiz kontrolsüz dokununca, top az farkla auta çıktı.
33'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Niyazi´nin ortasına iyi yükselen Gökhan´ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.
44'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Hacı Mustafa´nın ara pasında topla buluşan Ömer Faruk´un vuruşu kalecide kaldı.
49'uncu dakikada kazanılan köşe atışında Abdullah´ın ortasında topla buluşan Ahmet´in vuruşu kalecide kaldı.
55'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Ahmet´in vuruşu kaleciden döndü.
Karşılaşma İnegölspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
BURSA
03 Kasım 2019 Pazar
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