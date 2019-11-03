Bursaspor'un konuğu Balıkesirspor Yeşil-beyazlılar, 1 puan önündeki Balıkesirspor karşısında 3 puan hedefliyor

Bursaspor, yarın sahasında ağırlayacağı Balıkesirspor maçından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'de yarın Timsah, sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı üst tur biletiyle birlikte morallerini yükselten Bursaspor, Balıkesirspor engelini de aşarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Timsah, ligde sahasında oynadığı 4 maçı da kazanırken, Balıkesirspor ile 4 deplasman maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Yeşilbeyazlılar, bu zorlu engelden galip çıkarak, 1 puan önündeki rakibinin üzerine çıkmayı planlıyor. Evinde 4 maçı kazanan yeşilbeyazlılar, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Timsah daha önce 7576 sezonunda 4, 7071 sezonunda ise evinde 5 maç kazanmıştı. Bursaspor, bu maçtan galip gelmesi halinde en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlayacak.

İki ekip daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. 197576 ve 201415 sezonlarında oynanan lig mücadelelerinin 3’ünde Bursaspor kazanırken, Balıkesirspor ise yalnızca bir kez galibiyet elde edebildi. Ayrıca Balıkesirspor’un başında ise Bursaspor camiasının yakından tanıdığı Teknik Direktörü Ali Tandoğan, futbolculuğu döneminde yeşilbeyazlıların, kulüp tarihindeki tek lig şampiyonluğunda kadroda yer almış ve elde edilen başarıya önemli katkılar sunmuştu.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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