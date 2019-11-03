Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü

Bursa’da tarihi Tuz pazarında bulunan iki ahşap binada yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alırken, alevlerin çıktığı 2 bina küle döndü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde bulunan Tuz pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı ahşap binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale ederken tarihi pazarda bulunan 2 ahşap bina küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan ahşap binaların yanında bulunan otoparktaki otomobilleri trafik polisi tarafından çekilerek Trafik otoparkına kaldırıldı.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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