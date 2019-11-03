Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi kendini bıçakladı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Osmaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve eşiyle tartıştığı öğrenilen U.Ü., eline aldığı bıçakla kendini karın boşluğundan bıçakladı. Olayı gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine getirerek tedavi altına aldı. Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

BURSA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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