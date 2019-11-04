Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"

İHA

Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü sera ve açık alanlarda incelemelerde bulundu.
Adalet Bakanlığı İş Yurtları Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında açtığı mesleki eğitim konusundaki iş kollarını çok önemsediklerini belirten Başkan Matlı, "Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu hükümlüler, fırın, tekstil, kantin, fotoğrafhane, terzihane ve 20'ye yakın benzer atölyelerde çalışarak ceza sürelerini ülke ekonomisine katkı sağlayarak geçiriyor. Bu tarz çalışmalarla cezaevlerinde çalışan hükümlüler hem bir meslek sahibi oluyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayarak yakınlarından yardım almadan ceza sürelerini dolduruyor” dedi.
Sadece Bursa’da değil tüm Türkiye’de tarımı çok önemsediklerini ifade eden BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Üreterek büyümeliyiz, tarım Türkiye’nin olmazsa olmazı. Bugün Ülkemizde ekilip dikilmeyen her karış topraktan biz kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak hedefimiz topraklarımızı çiftçimizle buluşturmak, tarımı teknoloji ile harmanlamak ve katma değerli üretim yaparak ekonomimize katkı sağlamak” diye konuştu.
Başkan Matlı, “Bursa E Tipi Cezaevindeki hükümlülerin, yaptırdığımız serada üretmek için çabalaması, toprakla uğraşması bizler için son derece kıymetli. Ayrıca hükümlü kardeşlerimizin bu sezon yaklaşık 6 ton ürün alarak, ticari hayata katkıda bulunmaları ve cezaevinden tahliye olduktan sonra da tarımla uğraşarak geçimlerini sağlamak istemeleri bizleri son derece memnun etti ve umutlandırdı. Ayrıca bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin bir de toplumsal boyutu var. O da bu alanlarda çalışan hükümlü kardeşlerimiz tahliye olduktan sonra da toplumsal hayata daha kolay adapte oluyor, daha kolay iş buluyor ve en önemlisi de yeniden suç işleme oranları önemli ölçüde düşüyor” şeklinde konuştu.
Tüm Türkiye’de yapılan tarım iş kolu faaliyetlerinde olduğu gibi Bursa E Tipi cezaevi mahkûmları bu hasat döneminde, serada domates, salatalık, biber ile açık alanda bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştirilirken, toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm araziye de bamya ekti. Ekim dikimi yapılan ürünlerde Kimyasal ilaç kullanılmadı.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon Çukurova ve Bostancı
YEREL HABERLER Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon Çukurova ve Bostancı
Arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe yaptı
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe ...
İşte Türkiye'deki köpek gerçeği... Yüzlercesi sokağa terk edildi Bursa'daki Gönüllü Arama Kurtarma ekibi, yavruyken alınıp yaşlanınca sokağa terk edilen 500'ün üzerinde köpeğe bakıyor Aynı barınakta kalan yüzlerce kimsesiz köpek yeni aile arıyor
YEREL HABERLER İşte Türkiye'deki köpek gerçeği... Yüzlercesi sokağa ...
Aslan gibi kedi Bu kediyi gören aslan yavrusu sanıyor
YEREL HABERLER Aslan gibi kedi Bu kediyi gören aslan yavrusu sanıyor
Uludağ'da renk cümbüşü Uludağ sonbahar renkleriyle rengarenk
YEREL HABERLER Uludağ'da renk cümbüşü Uludağ sonbahar renkleriyle ...
2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı
YEREL HABERLER 2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini ...
Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı
Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü
YEREL HABERLER Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle ...
Bursa'da fabrika yangını korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika yangını korkuttu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Botanik Park açıklaması
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Botanik Park ...
Bursaspor'un konuğu Balıkesirspor Yeşil-beyazlılar, 1 puan önündeki Balıkesirspor karşısında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Bursaspor'un konuğu Balıkesirspor Yeşil-beyazlılar, 1 ...
İnegölspor - Gümüşhanespor: 1-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Gümüşhanespor: 1-0
Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2,8 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2,8 milyar dolar oldu
Valilik'ten Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Valilik'ten Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleriyle ...
Büyükşehir ile Yenişehir’in cadde ve sokakları güzelleşiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Yenişehir’in cadde ve sokakları ...
Yenişehir'de asker uğurlama töreni
YEREL HABERLER Yenişehir'de asker uğurlama töreni
Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası
YEREL HABERLER Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası
Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe
YEREL HABERLER Gemlik'te adım adım sosyal belediyeciliğe
Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama
Bursa'nın sporda gurur gecesi
YEREL HABERLER Bursa'nın sporda gurur gecesi
Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir’de
YEREL HABERLER Masa tenisinin kraliçesi Büyükşehir’de
Avrupa'da 600 bin öğretmen eTwinning ile iletişim kuruyor Bursa'da 8 okul eTwinning kullanıyor
YEREL HABERLER Avrupa'da 600 bin öğretmen eTwinning ile iletişim ...
Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa’da güzellik uzmanlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa’da güzellik ...
‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ minik eller ahşap boyadı
YEREL HABERLER ‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ minik eller ahşap boyadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X