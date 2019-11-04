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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegölspor Başkanı Kanar: Sistemli bir kulüp olmaya başladık

DHA


İnegölspor Başkanı Münür Kanar, "Biz mali açıdan topçuların rahatlaması için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Oyunculara Konya maçının primleri verildi. Bu maçın primleri verilecek. Mali tabloyu çözmeye çalışıyoruz. Şuanda biz kulüp olmaya başladık. Sistemli kulüp olma havasına girdik" dedi.
TFF 2´nci Lig ekiplerinden İnegölspor´da Kulüp Başkanı Münür Kanar, sahalarında 1-0 mağlup ettikleri Gümüşhanespor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu galibiyetin kendileri için 6 puan değerinde olduğunu dile getiren Başkan Kanar, "Gümüşhane bir ara 2 pozisyon yakaladı, değerlendiremedi. Biz çok pozisyon yakaladık, değerlendiremedik ama 1-0 kazandık. 3 puanı hanemize yazdırarak 16 puanla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalar daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Ben daha öncede söyledim. Takım üstüne koyarak gidiyor. İlk yarı 25 puan toplarsak, devre arası kamptan sonra güzel şeyler olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz mali açıdan topçuların rahatlaması için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Oyunculara Konya maçının primleri verildi. Bu maçın primleri verilecek. Mali tabloyu çözmeye çalışıyoruz. Şuanda biz kulüp olmaya başladık. Yani artık sistemli kulüp olma havasına girdik. Bayır yukarı giden arabayı tuttuk, düzlüğe getirmeye çalışıyoruz" dedi.
"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"
Pendikspor ile oynayacakları maçtan da galibiyetle dönmek istediklerini kaydeden Başkan Kanar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Konya maçının ilk yarısında biraz zorlandık. 83. dakika maçı çevirdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların mali yönden sıkıntıları vardı. Onu da önümüzdeki hafta çözüyoruz. Herhangi bir problem yok. Kimse merak etmesin, biz yolumuza devam ediyoruz. Basın, İnegöl halkı, mülki amirlerimiz müsterih olsun, biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha öncede söyledim. Hem yakımı parasal yönden rahatlatmak hem de borcu aşağı çekme açısından çalışmalar yapıyoruz. Ticaret Odası Başkanımız Yavuz Uğurdağ, forma reklamıyla ilgili çalışma yapıyor. İnşallah bunu da çözersek yolumuz açık" ifadelerini kullandı.
İnegölspor, 11 haftası geride kalan TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 16 puanla 9´uncu sırada yer alıyor.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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