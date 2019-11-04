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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOFAŞ'ı zorlu bir fikstür bekliyor

DHA

- TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde ve Avrupa'da iddiasını sürdürürken önümüzdeki haftalarda kritik maçlara çıkacak. Ligde Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Tekfen gibi ekiplerle oynayacak TOFAŞ, Avrupa'da ise Fransa deplasmanının ardından, grupta mağlup olduğu Partizan ve Venezia'yı ağırlayacak.

- TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde ve Avrupa'da iddiasını sürdürürken önümüzdeki haftalarda kritik maçlara çıkacak. Ligde Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Tekfen gibi ekiplerle oynayacak TOFAŞ, Avrupa'da ise Fransa deplasmanının ardından, grupta mağlup olduğu Partizan ve Venezia'yı ağırlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi ve 7Days EuroCup'ta mücadele eden TOFAŞ'ı, zorlu bir periyot bekliyor. 6 Kasım Çarşamba günü Avrupa sınavında Fransa temsilcisi CSP Limoges'a konuk olacak TOFAŞ, bu maçla birlikte zorlu mücadelelere çıkacak. Bursa ekibinin ligdeki 5, Avrupa'daki ise 3 maçı özellikle ilk yarıda takımın konumunu yakından etkileyecek.
Ligde son 5 maçından galibiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, hafta sonu Afyonkarahisar'a konuk olarak Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile karşılaşacak. Dönüşte iç sahada üst üste maçlar oynayacak TOFAŞ Basketbol Takımı; sırasıyla ligin iddialı ekipleri Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Sompo Sigorta'yı ağırlayacak. Bu iki zorlu randevu sonrası yine ligin zirvesini koruyan iki ekiple daha oynayacak TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen deplasmanına gidecek ve dönüşte Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak.
TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa macerasında ise CSP Limoges deplasmanının ardından evinde iki kritik maça çıkacak. Üst üste Partizan ve Umana Reyer Venezia'yı konuk edecek TOFAŞ'ın bu maçlardan alacağı sonuç, 7Days EuroCup B Grubu'ndaki durumuna etki edecek. Gruptaki iki yenilgisini Partizan ve Venezia'ya karşı deplasmanlarda alan TOFAŞ, aynı zamanda rövanşı da almak istiyor. Partizan'ın yenilgisiz lider olduğu grupta TOFAŞ, Venezia ile 3'er galibiyete sahip.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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