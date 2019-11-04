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Başkan Aktaş, gençlerin kamp heyecanına ortak oldu

İHA

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı Karacaali Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Deniz kenarında yer alan kampta öğrencilerle saz dinleyen ve birlikte yemek yiyen, seminerlere giren Başkan Aktaş, ısrarları kırmayarak 'öz çekim' de yaptı.

Başkan Aktaş, gençlerin kamp heyecanına ortak oldu

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı Karacaali Gençlik Kampı’nı ziyaret etti. Deniz kenarında yer alan kampta öğrencilerle saz dinleyen ve birlikte yemek yiyen, seminerlere giren Başkan Aktaş, ısrarları kırmayarak ‘öz çekim’ de yaptı.
Karacaali Gençlik Kampı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı. Başkan Aktaş, Gemlik’in Karacaali Mahallesi’nde bulunan kamp merkezine giderek incelemelerde bulundu. Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan ve kampta konaklayan gençlerle birlikte şarkı söyleyen, tabldot yemek yiyen Başkan Aktaş, Eğitmen Leyla Aslan’ın sınav psikolojisi ve problem çözme etkinliği üzerine verdiği seminere de girdi. Hayata dâir duygu ve düşüncelerini öğrencilerle paylaşan Başkan Aktaş, Ayşenur Türkeş Menteşe’nin seslendirdiği türküleri dinledi.
Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü marifetiyle düzenlenen Karacaali kış programlarında geçen hafta Gemlik’ten, bu hafta da Orhangazi’den öğrencileri ağırladıklarını ifade etti. 11 ve 12. sınıflara yönelik programların periyodik şekilde 17 ilçenin tamamını kapsayacağını belirten Başkan Aktaş, Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve Pazar günü akşam saat 17.00’a kadar süren kamplarda öğrencilerin hem dinlendiğini hem de edindikleri bilgilerle hayata hazırlandığını söyledi. Karacaali Gençlik Kampı’nda şu anda Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 105 öğrencinin misafir edildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “İlk gün, Uludağ Üniversitesi’nden değerli hocamız Akif Hayta bizlerle oldu. Öğrencilerimize kaygı ve depresyon, kimlik meselesi, kültür ve değer konuları gibi önemli hususlarda bilgiler verildi. Yine çok değerli hocamız Leyla Aslan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışmayı anlattı. Ayrıca kampa katılan öğrencilerimiz, golf, dart, okçuluk, masa tenisi, bocce, satranç ve mangala gibi farklı faaliyetlerden istifade ediyor” dedi.
Gençlik kamplarının 17 ilçenin tamamına hitap ettiğini, periyodik olarak farklı okulların kampa gireceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza emek vermek, hizmet etmek ve onları en iyi şekilde hayata hazırlamak. Yeni dönemde de gençlerimize yönelik önemli projelerimiz var. Özellikle kalıcı kamplarımız ve diğer gençlik merkezlerinde, ciddi açılımlar yapacağız. Bu vesile ile Orhangazi’den misafir ettiğimiz çocuklarımıza ‘Hoş geldiniz’ diyorum. Eğitimin faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Karacaali Gençlik Kampı’nda konaklayan Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Hasret Ahmetoğlu, çocuk gelişimi okuduğunu söyleyerek, kampların daha uzun süreli olması gerektiği konusunda Başkan Aktaş’tan talepte bulundu. Yine aynı okulda okuyan 11. sınıf öğrencisi Büşra Kuzu ise kampta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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