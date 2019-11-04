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Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL

İHA

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı ve 340 milyon TL alım bütçesi yapıldığını bildirdi. Marmarabirlik, ürün alımlarının başladığı 21 Ekim tarihinden bugüne 5 bin 500 ton ürün aldı.

Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı ve 340 milyon TL alım bütçesi yapıldığını bildirdi. Marmarabirlik, ürün alımlarının başladığı 21 Ekim tarihinden bugüne 5 bin 500 ton ürün aldı.
Alınan zeytinlerin yüzde 65’inin 180230 kalibre arası olduğu, ortalama alım fiyatının yağlık dahil 9.60 TL olduğunu bildiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odalarının yapmış olduğu maliyet hesabında, 1 kilo zeytinin üretim maliyetinin 5 TL olarak tespit edildiğini ifade etti.
Geçen yıl Marmarabirlik’in piyasada tek alıcı olarak kaldığını ve bu kampanya döneminde de aynı durum olduğunu belirten Başkan Asa, Marmarabirlik’in stokları, finans durumu ve yıllık satışları değerlendirilerek ürün alım planının yapıldığını belirtti. Hidamet Asa, “Marmarabirlik’in 340 milyon TL’lik ürün bedelini ödeyecek gücü var, bu rakamın dışında yapılacak plansız bir alım birliği sıkıntıya sokacaktır. Son iki yılda, ihtiyacımız olmadığı halde ortaklarımızı desteklemek maksadıyla aldığımız ince daneli zeytinin stok devrinden dolayı piyasada rekabet şansımız azalmıştır. Bugün ise özel sektör tarafından 280 kalibre ürünün 4 TL’ye alındığını müstahsil çok iyi biliyor. Bunun için gün Marmarabirlik’e sahip çakma günü” dedi.
Sorunların sorun çıkararak çözülemeyeceğini belirten Asa, “Hiçbir sorumluluğu olmayanlar bunu istemekte ve bizi tam anlamıyla hatâ yapmaya zorlamaktadır. Alım planının dışına çıkılması durumunda ödeme takviminde aksaklık yaşanır” diyerek ikazda bulundu.
Asa şunları söyledi: “Üreticilerimize bugüne kadar hiç mahcûp olmadık. Ne söylediysek gününü bir gün bile geciktirmedik. Ürün bedellerini ocakşubat aylarında bitirdik. Ortaklarımızın ihtiyacı olduğunda aralık ayı sonunda ürün bedellerinin tamamını ödedik. Ürünü aldıktan sonra bedellerini zamanında ödeyemezsek ortaklarımıza zarar vermiş oluruz. Çünkü onlar da Marmarabirlik’in ödeme takvimine göre plan yapmaktadırlar.”
Asa “Günü kurtarmayı değil, üreticinin ve Marmarabirlik’in geleceğini düşünüyoruz. Satışlarımızı artırmak için planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2009 yılında 23 bin ton yıllık satış ortalamamız, düzenli bir artış ivmesi ile 2019 yılı sonunda 40 bin tonlara ulaşacağını ön görüyoruz, bunu da yeterli bulmuyoruz” dedi.
Marmarabirlik’in satış kaygısı olmadığına işaret eden Hidamet Asa “ Yeter ki istediğimiz kalibrelerde ürün gelsin. Piyasanın talepleri ve tüketicinin tercihleri dikkate alınarak yapılacak ürün alımları satışlarımızı daha da artıracaktır” dedi.
2023 yılı hedeflerinin yılda 50 bin ton ürün satmak olduğunu ifade eden Hidamet Asa, göreve geldikleri günden bu güne kota uygulamasının hiç yapılmadığını, ilk defa ürün alımlarında kısıtlama yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. “Beş yıllık ortalamaları düşük olan ortaklarımız isteseydi yağlık zeytin vererek bile ortalamalarını yükseltebilirdi” vurgusu yapan Asa,“Göreve geldiğimiz günden bugüne 5055 bin tonlarda olan depolama kapasitemiz 80 bin tonlara çıkarıldı. Üreticilerimizden daha fazla ürün almak için kooperatifimizin depolama kapasitesini 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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