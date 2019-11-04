Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı

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Bursa'da belediye başkanının eşinin açtığı ebru sergisi göz kamaştırdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin eski Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'ın eşi Necibe Kurtulan, 2007 yılından itibaren uğraştığı ebru sanatında ikinci sergisini açtı. İkinci şahsî sergisini Tayyare Kültür Merkezinde açan Necibe Kurtulan, 54 eserini sergiledi. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve sanatseverler katıldı.

Necibe Kurtulan, "İlk sergimi Mustafakemalpaşa ilçesinde açmıştım, bu defa Bursa'da açayım dedim. Yaptığım eserleri ziyaret edenler çok beğendi, olumsuz tepki almadım. Sergimiz cumartesi gününe kadar açık" dedi.

Serginin kurdelasını kesen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Necibe Kurtulan'ı tebrik etti.

BURSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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