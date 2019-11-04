TKM’de 3 sergi birden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TKM’de 3 sergi birden

İHA

Bursa'da kültür sanatın kalbinin attığı en önemli noktalardan biri olan Tayyare Kültür Merkezi yeni haftaya ebru, çini ve mozaik olmak üzere 3 ayrı sergiyle başladı.

TKM’de 3 sergi birden

Bursa’da kültür sanatın kalbinin attığı en önemli noktalardan biri olan Tayyare Kültür Merkezi yeni haftaya ebru, çini ve mozaik olmak üzere 3 ayrı sergiyle başladı.
Mustafakemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Sadi Kurtulan'ın eşi Necibe Kurtulan, 2007 yılından itibaren uğraştığı ebru sanatında ikinci sergisini Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Salonu’nda açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan sergide Kurtulan’ın birbirinden güzel 54 eseri sergilendi. Sergideki tüm eserleri yakından inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, Necibe Kurtulan'ı tebrik etti.
Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Salonu ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Cetişli’nin mozaik sergisine ev sahipliği yaptı. Sergiyi gezen Başkan Aktaş, eserleri tek tek yakından inceleyip, Dr. Cetişli’yi kutladı.
Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bithynia Çini Sanat Akademisi’nin ortak düzenlendiği “Kadim Kent Bursa’mızın Sessiz ve Sırlı Bekçileri” adlı çini sergisi de TKM Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eserleri tek tek yakından inceleyip, emeği geçen kursiyerleri tebrik etti. Başkan Aktaş, sergi salonunda özel öğrencilerin yaptığı uygulamalı çini çalışmasını da ilgiyle izledi.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Poyrazın kızları”ndan millî gurur
YEREL HABERLER “Poyrazın kızları”ndan millî gurur
Karacabey’de vatandaşlar taleplerini başkana ‘yüz yüze’ aktarıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de vatandaşlar taleplerini başkana ‘yüz ...
Line Tv’den yeni program: “Benim Okulum”
YEREL HABERLER Line Tv’den yeni program: “Benim Okulum”
Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı
YEREL HABERLER Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı
Osmangazi’den Bilgi Evi velilerine eğitim
YEREL HABERLER Osmangazi’den Bilgi Evi velilerine eğitim
BUÜ personeli hünerlerini halı sahada gösterecek
YEREL HABERLER BUÜ personeli hünerlerini halı sahada gösterecek
"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursalı kadınlarla buluştu
Dündar Botanik Park iddialarına açıklık getirdi Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: “Mevcut yeşil alanı çoğaltmak için çalışıyoruz” “Kuracağımız Millet Bahçesi, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi ile bütünleşecek” “Bursa’nın akciğerlerini genişletiyoruz”
YEREL HABERLER Dündar Botanik Park iddialarına açıklık ...
Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL
YEREL HABERLER Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL
Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler
Başkan Aktaş, gençlerin kamp heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, gençlerin kamp heyecanına ortak oldu
Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
TOFAŞ'ı zorlu bir fikstür bekliyor
YEREL HABERLER TOFAŞ'ı zorlu bir fikstür bekliyor
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Bursa'da Türk kültürü gecesi
YEREL HABERLER Bursa'da Türk kültürü gecesi
İnegölspor Başkanı Kanar: Sistemli bir kulüp olmaya başladık
YEREL HABERLER İnegölspor Başkanı Kanar: Sistemli bir kulüp olmaya ...
Gençler üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ...
Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"
YEREL HABERLER Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"
Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü
YEREL HABERLER Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen ...
Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon Çukurova ve Bostancı
YEREL HABERLER Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon Çukurova ve Bostancı
Arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe yaptı
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe ...
İşte Türkiye'deki köpek gerçeği... Yüzlercesi sokağa terk edildi Bursa'daki Gönüllü Arama Kurtarma ekibi, yavruyken alınıp yaşlanınca sokağa terk edilen 500'ün üzerinde köpeğe bakıyor Aynı barınakta kalan yüzlerce kimsesiz köpek yeni aile arıyor
YEREL HABERLER İşte Türkiye'deki köpek gerçeği... Yüzlercesi sokağa ...
Aslan gibi kedi Bu kediyi gören aslan yavrusu sanıyor
YEREL HABERLER Aslan gibi kedi Bu kediyi gören aslan yavrusu sanıyor
Uludağ'da renk cümbüşü Uludağ sonbahar renkleriyle rengarenk
YEREL HABERLER Uludağ'da renk cümbüşü Uludağ sonbahar renkleriyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X