TKM’de 3 sergi birden

Bursa’da kültür sanatın kalbinin attığı en önemli noktalardan biri olan Tayyare Kültür Merkezi yeni haftaya ebru, çini ve mozaik olmak üzere 3 ayrı sergiyle başladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Sadi Kurtulan'ın eşi Necibe Kurtulan, 2007 yılından itibaren uğraştığı ebru sanatında ikinci sergisini Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Salonu’nda açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan sergide Kurtulan’ın birbirinden güzel 54 eseri sergilendi. Sergideki tüm eserleri yakından inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, Necibe Kurtulan'ı tebrik etti.

Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Salonu ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Cetişli’nin mozaik sergisine ev sahipliği yaptı. Sergiyi gezen Başkan Aktaş, eserleri tek tek yakından inceleyip, Dr. Cetişli’yi kutladı.

Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bithynia Çini Sanat Akademisi’nin ortak düzenlendiği “Kadim Kent Bursa’mızın Sessiz ve Sırlı Bekçileri” adlı çini sergisi de TKM Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eserleri tek tek yakından inceleyip, emeği geçen kursiyerleri tebrik etti. Başkan Aktaş, sergi salonunda özel öğrencilerin yaptığı uygulamalı çini çalışmasını da ilgiyle izledi.

BURSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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