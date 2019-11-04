Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 5.11.2019 30.11.2019 tarihleri arasında 08.00 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BURSA
04 Kasım 2019 Pazartesi
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