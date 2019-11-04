Ekonomiye değer katanlar Onur Sofrası'nda buluştu Sofranın Onur konukları Bursalı işadamları oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ekonomiye değer katanlar Onur Sofrası'nda buluştu Sofranın Onur konukları Bursalı işadamları oldu

İHA

Yatırımları ve iştirakleri ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ünlü işadamları Onur Sofrası'nda buluştu.

Yatırımları ve iştirakleri ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ünlü işadamları Onur Sofrası'nda buluştu.
“Onur Sofrası” Bursa sohbetlerinin ilki Onur Market Bursa Bölge Genel Merkezin’nde gerçekleştirildi. Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen'in ev sahipliğinde gerçekleşen sohbetlere Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser, Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Ekohaber Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ardıç, Onur Market Bursa Genel Kooardinatörü Murad Yavuz Gök ve Bursa Ticaret Operasyon Müdürü Onur Özen katıldı. Sohbette faaliyet gösterdikleri sektörlerin dışında, beklentiler ve başarı hikayeleri paylaşılırken, kentsel dönüşüm ve sektör yatımları ana gündem konusu oldu.
Onur Market olarak Edirne’den Bursa’ya kadar hemen hemen her yerde varız diyen Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, 2020 için çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Özen; “Onur market Türkiye’nin 3. büyük süpermarketi, 8. sırada yer alan perakendecisidir. Şaypayı devralmak suretiyle sorunlar yaşayan Bursa perakende sektörünün önünü açtığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Bursaspor Kulübü’nün “Yeniden Zirveye” anlayış ve gayreti ile mücadele ettiği zorlu dönemde Onur Market olarak Bursaspor’un forma sponsoru, deplasman sponsoru ve loca sponsoru olduk. Bursaspor ile işbirliklerimiz ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda devam edecektir.” dedi.
Üretim yaptıkları ürünler hakkında da bilgiler veren Özen, “Üretim olarak güçlü olduğumuz taze ürün grubunda Bursa’ya yeni bir anlayış getirdik. Ayrıca; Bursa’da üretilen meyve, sebze ve temel tüketim ürünlerinin İstanbul ve Trakya bölgesine taşınmasında büyük bir rol üstlendik. Onur Market olarak Bursa’da üretilen ürünlerin, raflarımızda yer almasına önem vererek, bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özen Grup olarak; Onur Market, İnaş Yapı, Onursal Tarım, Onurca Unlu Mamüller, Filoport ve AHEV ile ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Onur Market; Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin 10 bin kişiye sorarak yaptığı İtibar Endeksi araştırmasında iki yıl üst üste en itibarlı perakende markası olarak tüketiciler tarafından seçilmiştir. Tüketicilerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Kentsel dönüşüme değinen Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser; bunun yanında gençlere seslendi. Etkeser; “Helal rızka talip olsun gençler, gerisi teferruat. Belki bir ömür hedeflerine yaklaşmayabilirsin, belki 10 yılda yaklaşırsın ama önemsemeyin. Ben gençlerden onu rica ediyorum. Hedeften şaşmayan bir tane hedef var helal rızık. Helal rızık içerisinde Allah size Eskişehir’i, Bursa'yı İstanbul’u verecekse buyursun versin hiç bir mahsuru yok. Ne pahasına olursa olsun başarı olamaz. Helal rızık derken o parametreyi koyuyoruz . Helal rızkın parametreleri belli, o parametreler içerisinde dediğim gibi zenginlik geliyorsa niye geldin denmez buyursun gelsin.”dedi.
Meslek hayatından paylaşımlarda bulunan ve Ekohaber Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ardıç, Bursa ekonomisine değindi.
Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ise; “Bizde kültür anlamında bir sıkıntımız var. Deneyim transferini almıyoruz. Toplumun en büyük sıkıntısı budur. Mesela gidip ben Muhammet Bey’den bir şey sormak, bir şey paylaşmak veya bir şeyle ilgili bir destek istemek için kapısını çalmam gerekiyor. Yani bir iş yapacaksın o işin ehli kimdir o zahmetini çekmiş tecrübe etmiş test etmiş neyin ne olduğunu zerresine kadar biliyor. Burada bir bilgi transferi var, bir deneyim transferi var bunu iyi ölçümlemek lazım.” diye konuştu.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olimpik okçuluk kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Olimpik okçuluk kursu kayıtları başladı
Harmancık'ta su kesintisi
YEREL HABERLER Harmancık'ta su kesintisi
Tek tehlike ıspanak değil
YEREL HABERLER Tek tehlike ıspanak değil
Kadın Meclisi’nden meme kanseri konferansı
YEREL HABERLER Kadın Meclisi’nden meme kanseri konferansı
“Poyrazın kızları”ndan millî gurur
YEREL HABERLER “Poyrazın kızları”ndan millî gurur
Karacabey’de vatandaşlar taleplerini başkana ‘yüz yüze’ aktarıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de vatandaşlar taleplerini başkana ‘yüz ...
TKM’de 3 sergi birden
YEREL HABERLER TKM’de 3 sergi birden
Line Tv’den yeni program: “Benim Okulum”
YEREL HABERLER Line Tv’den yeni program: “Benim Okulum”
Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı
YEREL HABERLER Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı
Osmangazi’den Bilgi Evi velilerine eğitim
YEREL HABERLER Osmangazi’den Bilgi Evi velilerine eğitim
BUÜ personeli hünerlerini halı sahada gösterecek
YEREL HABERLER BUÜ personeli hünerlerini halı sahada gösterecek
"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursalı kadınlarla buluştu
Dündar Botanik Park iddialarına açıklık getirdi Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: “Mevcut yeşil alanı çoğaltmak için çalışıyoruz” “Kuracağımız Millet Bahçesi, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi ile bütünleşecek” “Bursa’nın akciğerlerini genişletiyoruz”
YEREL HABERLER Dündar Botanik Park iddialarına açıklık ...
Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL
YEREL HABERLER Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL
Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler
Başkan Aktaş, gençlerin kamp heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, gençlerin kamp heyecanına ortak oldu
Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
TOFAŞ'ı zorlu bir fikstür bekliyor
YEREL HABERLER TOFAŞ'ı zorlu bir fikstür bekliyor
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Bursa'da Türk kültürü gecesi
YEREL HABERLER Bursa'da Türk kültürü gecesi
İnegölspor Başkanı Kanar: Sistemli bir kulüp olmaya başladık
YEREL HABERLER İnegölspor Başkanı Kanar: Sistemli bir kulüp olmaya ...
Gençler üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ...
Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"
YEREL HABERLER Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"
Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü
YEREL HABERLER Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X