Ekonomiye değer katanlar Onur Sofrası'nda buluştu Sofranın Onur konukları Bursalı işadamları oldu

Yatırımları ve iştirakleri ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ünlü işadamları Onur Sofrası'nda buluştu.

“Onur Sofrası” Bursa sohbetlerinin ilki Onur Market Bursa Bölge Genel Merkezin’nde gerçekleştirildi. Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen'in ev sahipliğinde gerçekleşen sohbetlere Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser, Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Ekohaber Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ardıç, Onur Market Bursa Genel Kooardinatörü Murad Yavuz Gök ve Bursa Ticaret Operasyon Müdürü Onur Özen katıldı. Sohbette faaliyet gösterdikleri sektörlerin dışında, beklentiler ve başarı hikayeleri paylaşılırken, kentsel dönüşüm ve sektör yatımları ana gündem konusu oldu.

Onur Market olarak Edirne’den Bursa’ya kadar hemen hemen her yerde varız diyen Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, 2020 için çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Özen; “Onur market Türkiye’nin 3. büyük süpermarketi, 8. sırada yer alan perakendecisidir. Şaypayı devralmak suretiyle sorunlar yaşayan Bursa perakende sektörünün önünü açtığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Bursaspor Kulübü’nün “Yeniden Zirveye” anlayış ve gayreti ile mücadele ettiği zorlu dönemde Onur Market olarak Bursaspor’un forma sponsoru, deplasman sponsoru ve loca sponsoru olduk. Bursaspor ile işbirliklerimiz ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda devam edecektir.” dedi.

Üretim yaptıkları ürünler hakkında da bilgiler veren Özen, “Üretim olarak güçlü olduğumuz taze ürün grubunda Bursa’ya yeni bir anlayış getirdik. Ayrıca; Bursa’da üretilen meyve, sebze ve temel tüketim ürünlerinin İstanbul ve Trakya bölgesine taşınmasında büyük bir rol üstlendik. Onur Market olarak Bursa’da üretilen ürünlerin, raflarımızda yer almasına önem vererek, bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özen Grup olarak; Onur Market, İnaş Yapı, Onursal Tarım, Onurca Unlu Mamüller, Filoport ve AHEV ile ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Onur Market; Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin 10 bin kişiye sorarak yaptığı İtibar Endeksi araştırmasında iki yıl üst üste en itibarlı perakende markası olarak tüketiciler tarafından seçilmiştir. Tüketicilerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Kentsel dönüşüme değinen Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser; bunun yanında gençlere seslendi. Etkeser; “Helal rızka talip olsun gençler, gerisi teferruat. Belki bir ömür hedeflerine yaklaşmayabilirsin, belki 10 yılda yaklaşırsın ama önemsemeyin. Ben gençlerden onu rica ediyorum. Hedeften şaşmayan bir tane hedef var helal rızık. Helal rızık içerisinde Allah size Eskişehir’i, Bursa'yı İstanbul’u verecekse buyursun versin hiç bir mahsuru yok. Ne pahasına olursa olsun başarı olamaz. Helal rızık derken o parametreyi koyuyoruz . Helal rızkın parametreleri belli, o parametreler içerisinde dediğim gibi zenginlik geliyorsa niye geldin denmez buyursun gelsin.”dedi.

Meslek hayatından paylaşımlarda bulunan ve Ekohaber Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ardıç, Bursa ekonomisine değindi.

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ise; “Bizde kültür anlamında bir sıkıntımız var. Deneyim transferini almıyoruz. Toplumun en büyük sıkıntısı budur. Mesela gidip ben Muhammet Bey’den bir şey sormak, bir şey paylaşmak veya bir şeyle ilgili bir destek istemek için kapısını çalmam gerekiyor. Yani bir iş yapacaksın o işin ehli kimdir o zahmetini çekmiş tecrübe etmiş test etmiş neyin ne olduğunu zerresine kadar biliyor. Burada bir bilgi transferi var, bir deneyim transferi var bunu iyi ölçümlemek lazım.” diye konuştu.

BURSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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