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Olimpik okçuluk kursu kayıtları başladı

İHA

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (Dostum) organizasyonuyla düzenlenecek olan olimpik okçuluk kursu için kayıtlar başladı.

Olimpik okçuluk kursu kayıtları başladı

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (Dostum) organizasyonuyla düzenlenecek olan olimpik okçuluk kursu için kayıtlar başladı.
İnegöl’ün tabiat güzelliklerini ortaya çıkartmak ve doğa sporlarında ilçemizi öncü merkezlerden biri haline getirme hedefiyle doğa sporları branşlarına yönelik eğitimler düzenleyen İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM), olimpik okçuluk eğitimleri başlıyor. 18 yaş ve üzeri kişilerin katılabileceği okçuluk eğitiminin kayıtları başladı. 11 Kasım’a kadar sürecek kurs kayıtları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ün turizm ile anılması noktasında elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bacasız sanayi dediğimiz turizmden şehrimizin hak ettiği payı alması noktasında tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Turizm alanında öne çıkarmak istediğimiz önemli merkezlerimizden birisi de tabi ki DOSTUM. DOSTUM ile kısa bir sürede epey yol aldığımızı düşünüyoruz. DOSTUM, doğayı sevenler, sporu sevenler, alternatif spor branşlarıyla tanışmak isteyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir merkez. Belediyemizin mega projelerinden biri olan ve İnegöl’ü bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin yeni merkezlerinden biri haline gelen DOSTUM projesiyle çok güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Dostum kapsamında devam eden okçuluk kursu kayıtları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “İnegöllü hemşerilerimizin özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin DOSTUM ile tanışmaları, merkezimiz bünyesindeki doğa sporları branşları ile yakinen ilgilenmeleri için uğraş veriyoruz. Bu kapsamda İnegöllü doğaseverlerin en fazla rağbet gösterdiği okçuluk branşında 2019 yılının eğitimleri için kayıt almaya başladık. Amacımız bizim geleneksel kültürümüzün bir parçası olan, bize biz olduğumuzu hatırlatan okçuluğa ilginin artmasını sağlamak. Halkımızın da bu branşa duyduğu ilgi ve alakadan dolayı yeni kurslar açmak istedik. Bu anlayışla okçuluk kursuna başvuruları almaya başladık. Okçuluk kursumuza 18 yaş üzerindeki herkes başvurabilir. Kurs başvurularımız 11 Kasım’a kadar sürecek. Devamında kursiyerlerimiz 2 aylık bir eğitim periyoduna girecekler. Eğitimler Çarşamba ve Cuma günleri 19.0020.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim gruplarımız en az 7, en fazla 11 kişiden oluşacak. 2 aylık toplamda 200 TL bedelle verilecek eğitimlerimiz, İnegöl Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilecek” dedi.
Okçuluk eğitimi kursu için www.dostum.org.tr adresindeki kurs başvuru formunun doldurulmasının yeterli olacağını belirten Taban, “Ayrıca doğa tutkunları bu adresimizden diğer kurslar ile alakalı bilgilere de ulaşabilirler. Kursa kayıt ile alakalı 0224 777 05 50 no’lu telefondan da bilgi alınabilir” diye konuştu.

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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