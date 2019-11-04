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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan odun kesen şahıs, bir anlık dalgınlıkla ağaç yerine ayağını kesti

Olay Paşaören Mahallesinde ormanlık alanında meydana geldi. Adnan U. (38), evinin kışlık yakacak ihtiyacını tedarik etmek için ormana ağaç kesmeye gitti. Ormanlık alanda ağaç kesen talihsiz adam, bir anlık dalgınlık sonucu kestiği ağaçtan çıkan motorlu testere ile ayağını kesti. 38 yaşındaki Adnan U'nun yardımına olayı gören yakınları koştu. Yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

BURSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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