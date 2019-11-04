Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayverdi Sokaktan gelip kavşaktan mahmutesatbey caddesine dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyen Fatih A idaresindeki 16 LHJ 14 plakalı otomobile karşı istikametten gelen şarjlı bisiklet sürücüsü Abdurrahman Sel çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce şarjlı bisiklet birlikte sürüklenen sürücü karşı istikamette gelen Aleattin C'nin kullandığı 34 GG 5237 plakalı otomobile çarparak ancak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla gelene kadar vatandaşlar tarafından otobüs durağına alınarak yağmurda ıslanmaktan kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BURSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.