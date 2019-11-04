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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOFAŞ'tan Orhun Ene açıklaması

DHA

TOFAŞ Spor Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta maçında diskalifiye edilen Orhun Ene'ye destek vererek, "Her başantrenörün, oyun saati içerisinde takımı aleyhinde yaşanan gelişmeler karşısında `Basketbol oyun davranış kuralları´ çerçevesinde itiraz ve iletişim kurma hakkı bulunmaktadır. Türk basketbolunun saygınlığının ve marka değerinin zarar görmemesi adına; yaşanan bu diyaloga kapalı, iletişimsiz tutumu doğru bulmadığımızı ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Örnek bir spor adamı olan baş antrenörümüz Orhun Ene´nin yanında olduğumuzu ifade ederiz" dedi.

TOFAŞ Spor Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta maçında diskalifiye edilen Orhun Ene'ye destek vererek, "Her başantrenörün, oyun saati içerisinde takımı aleyhinde yaşanan gelişmeler karşısında `Basketbol oyun davranış kuralları´ çerçevesinde itiraz ve iletişim kurma hakkı bulunmaktadır. Türk basketbolunun saygınlığının ve marka değerinin zarar görmemesi adına; yaşanan bu diyaloga kapalı, iletişimsiz tutumu doğru bulmadığımızı ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Örnek bir spor adamı olan baş antrenörümüz Orhun Ene´nin yanında olduğumuzu ifade ederiz" dedi.
ING Basketbol Süper Ligi´nin 6´ncı haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, Galatasaray Doğa Sigorta´yı 112-93'lük skorla mağlup ederken; Başantrenör Orhun Ene, karşılaşmanın ilk çeyreğinde itirazları nedeniyle hakem tarafından diskalifiye edilmişti. Konuya ilişkin TOFAŞ Spor Kulübü bir açıklama yayınladı.
TOFAŞ Spor Kulübü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"TOFAŞ Spor Kulübü olarak, oluşturduğumuz altyapı odaklı model ile ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olan sporcu ve spor adamlarını Türk sporuna kazandırmayı hedeflemekte ve aynı vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Ülke geneline spor kültürünü ve çağdaş basketbol eğitimini, model olacak şekilde yaymayı misyon edinen kulübümüz, bu amaç doğrultusunda yatırımlarına yön vererek yarıştığı her kulvarda şehrimizi ve markamızı başarıyla temsil etmeye devam etmektedir.
TOFAŞ Spor Kulübü olarak, ING Basketbol Süper Ligi´nde Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadığımız 6'ncı hafta karşılaşmasına istinaden bir basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur.
Takım başarısını sağlamak için en iyisini yapmayı istemekte olan her başantrenörün, oyun saati içerisinde takımı aleyhinde yaşanan gelişmeler karşısında `Basketbol oyun davranış kuralları´ çerçevesinde itiraz ve iletişim kurma hakkı bulunmaktadır.
Oyunu yönetmekle yükümlü olanların ise ihlal değerlendirmelerinde; kuralların ruhu, amacı ve oyunun doğruluğuna destek verme ihtiyacını hissederek, oyunun kontrolü ve oyunun akışı arasındaki dengeyi sağlama tutarlılığını içeren temel prensipler ışığında kararlarını uygulamaları gerekmektedir.
Basketbol maçının sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için öncelikle yapıcı, saygılı ve açık bir iletişime ihtiyaç vardır. Türk basketbolunun saygınlığının ve marka değerinin zarar görmemesi adına; yaşanan bu diyaloga kapalı, iletişimsiz tutumu doğru bulmadığımızı ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Oyunun içerisinde kazanmak kadar kaybetmenin de doğallığını kabul eden bir kulüp olarak kazandığımız bir maç sonrası bu açıklamayı yaptığımızın hatırlanmasını isteriz.
Bu tutum karşısında; duruşu, karakteri ve iletişimiyle başta kulüp bünyemizdeki sporcularımız olmak üzere ülkemizdeki tüm sporcu ve antrenörlere örnek bir spor adamı olan başantrenörümüz Orhun Ene´nin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Başantrenörümüz Sayın Orhun Ene´nin hem oyunculuğu döneminde, hem antrenörlüğü döneminde Türk basketboluna yaptığı ve yapmaya devam ettiği katkılar kamuoyunun malumudur.
Basketbolumuzdaki iletişim unsurlarının daha doğru kullanılması beklentisiyle, ülke basketbolunu uluslararası arenalarda başarıyla temsil etme adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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