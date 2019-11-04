TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında Balıkesirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz berabere sona erdi.
BURSA
04 Kasım 2019 Pazartesi
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