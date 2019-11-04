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TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0

İHA

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor'u evinde ağırladı. Maç, başladığı gibi 00 sona erdi.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında Balıkesirspor'u evinde ağırladı. Maç, başladığı gibi 00 sona erdi.

Maçtan dakikalar
19. dakikada Burak Kapacak’ın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top defansa çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Burak Kapacak’ın pasında gelişine kale gönderen Emirhan Aydoğan’ın şutu az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
48. dakikada ceza sahasındaki karambolde topa vuran Recep Aydın’ın şutu direğin dibinden auta çıktı.
54. dakikada Emirhan Aydoğdu’nun kullandığı kornere iyi yükselen Mamadou Diarra’nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
66. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Burak Kapacak’ın şutunda top kaleci Andrija Vukovic’in kucağında kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Cemal Bingül xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xx, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xx, Iasmin Latovlevici xx (Onur Atasaray dk. 73 xx), Aykut Akgün xx, Burak Kapacak xxx, Recep Aydın xx (Yengen Seleznov dk. 68 xx), Emirhan Aydoğan xx (Ramazan Keskin dk. 84 ?), Özer Hurmacı xx, Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Jani Atasanov, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Musa Araz, Igor Wanderson Da Silva
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Doğa İşler xx, Tomislav Glumac xx, Oğuzhan Çapar xx, Okan Alkan xx, Antorio Mrsic xx, Furkan Çil xx, Aly Malle xx (Mahatma Osumanu Otoo 58 dk. xx), Foxi Kethevoama xx (Batu han İşçiler dk. 85 ?), İbrahim Halil Çolak xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Abdülkadir Kayalı dk. 68 xx)
Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir, Kağan Kayalı
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Sarı kartlar: Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Aly Malle, Antorio Mrsic (Balıkesirspor)

BURSA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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