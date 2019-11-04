Koşukavak: “İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık”

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “İkinci yarı itibariyle kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Gol olsa belki de maçı kazanacaktık” dedi.

Bursaspor sahasında ağırladığı Balıkesirspor’la golsüz berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Balıkesirspor'un daha kontrollü olacağını bilerek sahaya çıktık. Rakibimiz kontra atak oynadı. İkinci yarı itibariyle kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Gol olsa belki de maçı kazanacaktık” dedi.

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