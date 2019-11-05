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Alkol satışı cinayetini güvenlik kamerası çözecek

İHA

Bursa'da alkol satışı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki genci öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, bilirkişiden gelecek güvenlik kamerası kaydının raporunun beklenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Alkol satışı cinayetini güvenlik kamerası çözecek

Bursa’da alkol satışı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki genci öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, bilirkişiden gelecek güvenlik kamerası kaydının raporunun beklenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Geçen ocak ayında Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, büfeye gece yarısı gelen Ahmet Can Yaşlı (23) ile Ramiz S. (47) arasında alkol alma meselesinden tartışma çıktı. Büfeci, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateşledi. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından büfe işletmecisi tutuklandı. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“Korktum ve silahımı gözü kapalı ateşledim”
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ramiz S. hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet talebiyle, Kerim A. (43) hakkında ise “ruhsatsız silah taşıma” suçundan dava açıldı. Yargılanmalarına devam eden sanıklardan Ramiz S., ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayarak, "O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Borçları vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etti. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sık sık yapınca silahımı masaya koydum. Başka müşteri geldi. Gider diye onun alışveriş yapmasına müsaade ettim. Gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir. Olay sırasında bir tane birayı bitirmemiştim” dedi.
Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, bilirkişiden gelecek güvenlik kamerası kaydının raporunun beklenmesine, Ramiz S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA

05 Kasım 2019 Salı

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