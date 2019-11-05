Bursa’da Türk Dünyası Müzikleri Çalıştayı ve Konseri Gerçekleştirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinayon Ajansı (TİKA) paydaşlığında gerçekleşen etkinlikler, Bursalılardan büyük ilgi gördü.

Etkinliğin genel koordinatörü TÜDAM Müdürü Doç.Dr.Erdem Özdemir açılış konuşmasında “Doğu Türkistan’dan Batıda Macaristan’a Güneyde kuzey Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar uzanan Türk merkezli bir müzik hareketliliğinin Türkiye’de gördüğü ilgiyi her alanda arttırmamız gerekmektedir. Biz bu amaçla Türk dünyası müziklerimin işlendiği bir yüksek lisans dersi açıp, Ulukök adlı profesyonel bir müzik grubu oluşturduk. Yönettiğim yüksek lisan tezlerinden biri Uygur, diğeri Kazak Türklerine ait geleneksel müzikleri konu edinmektedir. Müzik biliminin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinin yanısıra Macaristan’dan, Kazakistan’dan ve İngiltere’den Türk Dünyası müzikleri alanının uzmanlarının ve sanatçıların katıldığı çalıştayımızın Türk Dünyası Müziklerinin Türkiye’de temsili, eğitimi, icrası ve araştırmaları adına yararlı çalışmaların öncüsü olmasını umuyorum. Paydaş kurumlarımız ile gerçekleştirdiğimiz bilgi şöleni, alanında ilklerden olma özelliği taşırken, konser ise bizleri Türk dünyasının engin coğrafyası ve tarihi derinliğinde yolculuğa çıkaracak” ifadelerini kullanandı.

Konserde, TÜDAM bünyesinde kurulan ULUKÖK, London Uygur Ensemble, Doç.Dr. Cihan Yurtçu, T.C. Kültür Bakanlığı sanatçıları Feryal Başel Tüzün, Şemsigül Cakupova ve İrfan Gürdal sahne aldı.

Çalıştayda Türk Dünyası müzikleri ile ilgili Prof.Dr. Ayhan Erol, Prof.Dr.Feza Tansuğ, Prof.Dr.Feyzan Göher Vural,Prof.Dr.Rachel Harris (İngiltere), Prof. Dr.Kayırgazi Tölen (Kazakistan), Doç.Dr. Erdem Özdemir, Doç.Dr.Cihan Yurtçu, Doç.Dr.Timur Vural, Doç.Dr.Özlem Doğuş Varlı, Doç.Dr.Ahmed Tohumcu, Dr.Sipos Janos (Macaristan), Arş.Gör. Burak Gültekin, Öğr. Hüseyin Onat, İrfan Gürdal bildiri sundu.

BURSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.