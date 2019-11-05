Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

İHA

Bursaspor, Balıkesirspor karşısında 1 puanla ayrılıp, sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı. Yeşilbeyazlılar böylece, 197071 sezonundaki en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlama şansını gerçekleştiremedi.

Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Bursaspor, Balıkesirspor karşısında 1 puanla ayrılıp, sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı. Yeşilbeyazlılar böylece, 197071 sezonundaki en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlama şansını gerçekleştiremedi.
TFF 1. Lig'de Timsah, dün sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Kritik mücadelede yeşilbeyazlılar, Balıkesir temsilcisi ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Bursaspor, bu beraberlikle sahasında ilk kez puan kaybı yaşadı. Sahasında yenilmezlik unvanını koruyan Timsah, 197071 sezonundaki en iyi iç saha başlangıcını tekrarlayamadı.

Özer cezalı
Öte yandan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, maçın hakemine yaptığı itiraz sonrası gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Boluspor müsabakasında forma giyemeyecek. Özer bu sezon BB Erzurum, Altay ve Ümraniyespor maçlarında da sarı kart görmüştü.

BURSA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Gördüğü manzara karşısında duygulandı Her yerde o güzel insanı arıyor "Bu ağaçtan herkes yesin"
YEREL HABERLER (Özel) Gördüğü manzara karşısında duygulandı Her ...
Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi Bisiklet ve kayak sporundan sonra 15 kilometre koştu
YEREL HABERLER Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi Bisiklet ve ...
Tekel bayide yaşanan cinayeti, güvenlik kamerası çözecek
YEREL HABERLER Tekel bayide yaşanan cinayeti, güvenlik kamerası ...
Bursa’da Türk Dünyası Müzikleri Çalıştayı ve Konseri Gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bursa’da Türk Dünyası Müzikleri Çalıştayı ve Konseri ...
Estetik uygulamalar parkları güzelleştiriyor
YEREL HABERLER Estetik uygulamalar parkları güzelleştiriyor
Merinos’ta saklı hayatlar Bursa Tekstil Sanayi Müzesi’nde Merinos Fabrikası çalışanlarının anıları drama atölyesine konu oldu
YEREL HABERLER Merinos’ta saklı hayatlar Bursa Tekstil Sanayi ...
Mağaracıların yaptığı araştırma sonucunda Bursa’nın saklı güzelliği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mağaracıların yaptığı araştırma sonucunda Bursa’nın ...
Alkol satışı cinayetini güvenlik kamerası çözecek
YEREL HABERLER Alkol satışı cinayetini güvenlik kamerası çözecek
Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı Kurtarılan kadın kameralara el sallayarak güldü
YEREL HABERLER Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ...
Kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklandı
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklandı
Koşukavak: “İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık”
YEREL HABERLER Koşukavak: “İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık”
Mustafa Ati Göksu: “Futbola özgü her şey vardı”
YEREL HABERLER Mustafa Ati Göksu: “Futbola özgü her şey vardı”
Bursaspor - Balıkesirspor: 0-0
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor: 0-0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk yarı ...
TOFAŞ'tan Orhun Ene açıklaması
YEREL HABERLER TOFAŞ'tan Orhun Ene açıklaması
İshak Paşa'nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası oldu
YEREL HABERLER İshak Paşa'nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası ...
Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı
Kendi mallarıymış gibi aldılar
YEREL HABERLER Kendi mallarıymış gibi aldılar
Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!
YEREL HABERLER Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!
Ağaç yerine ayağını kesti
YEREL HABERLER Ağaç yerine ayağını kesti
Olimpik okçuluk kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Olimpik okçuluk kursu kayıtları başladı
Ekonomiye değer katanlar Onur Sofrası'nda buluştu Sofranın Onur konukları Bursalı işadamları oldu
YEREL HABERLER Ekonomiye değer katanlar Onur Sofrası'nda ...
Harmancık'ta su kesintisi
YEREL HABERLER Harmancık'ta su kesintisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X