Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Bursaspor, Balıkesirspor karşısında 1 puanla ayrılıp, sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı. Yeşilbeyazlılar böylece, 197071 sezonundaki en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlama şansını gerçekleştiremedi.

TFF 1. Lig'de Timsah, dün sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Kritik mücadelede yeşilbeyazlılar, Balıkesir temsilcisi ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Bursaspor, bu beraberlikle sahasında ilk kez puan kaybı yaşadı. Sahasında yenilmezlik unvanını koruyan Timsah, 197071 sezonundaki en iyi iç saha başlangıcını tekrarlayamadı.



Özer cezalı

Öte yandan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, maçın hakemine yaptığı itiraz sonrası gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Boluspor müsabakasında forma giyemeyecek. Özer bu sezon BB Erzurum, Altay ve Ümraniyespor maçlarında da sarı kart görmüştü.

BURSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.