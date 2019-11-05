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Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor Balık mezadında büyük rekabet

İHA

Son yılların en kötü balık sezonu yaşanıyor Balık mezadında büyük rekabet

Bursa Balık Halinde son yılların en kötü sezonu yaşanıyor.
Denizden çok az tutulan balık hale geldiğinde balıkçılar tarafından adeta kapışılıyor. Taşa dahi çıkartmadan kamyon kasasında başlayan açık arttırmada kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Balık az olunca fiyatlar da uçuyor. Gecen yıl çifti 30 lira olan lüferin tanesi 50 liraya kadar çıkarken hamsinin kasası ise 400 lirayı buluyor. Halde faaliyet gösteren Sidal Balıkçılığın yöneticisi Sedat Sidal, “Balık o kadar az geliyor ki daha kamyondan inmeden rekabet başlıyor. Alabilmek için adeta bir birimizi eziyoruz. Açık artırmada fiyatlar öyle bir yükseliyor ki sanırsınız müzayedede tablo alıyoruz. Yani vatandaş pazarda esnafa pahalı satıyor diye kızmasın, çünkü balık çok az. İnşallah önümüzdeki günlerde bollaşır” dedi.
Anadolu’nun en gözde balık hallerinden bir olan Bursa Balık Hali şanssız bir sezon geçiriyor. Geçen sene bu zamanlar günlük tonlarca balığın piyasaya sürüldüğü halde bu sezon balık adeta aslanın ağzında. Çok az gelen balığı almak için esnaf bir biriyle yarışıyor. Vatandaşın beklediği balığı pazara çıkartabilmek için balıkçılar açık artırmada soğuk terler döküyor. Sadece 2.5 kilo gelen bir kasa barbunbalığı 260 liraya kadar çıkıyor.
Fiyatların yüksek olmasını bir yana bırakan balıkçılar alacak balık bulamamaktan da yakınıyor. Önceki yıl denizden gelen balık taşa çıkartılıp mezat kurulurken, bu yıl balık daha kamyon kasasındayken açık artırmaya çıkıyor. Kıran kırana geçen mezat sonrası balık alabilen esnaf pazarda müşterisine balık götüreceği için kendisini şanslı sayıyor. Hale yanaşan kamyonun kasasında özelikle de hamsi varsa müthiş bir mücadele başlıyor. Balıkçılar daha kasalara bakmadan fiyat vermeye başlıyor.
Müzayedeleri aratmayan mezatların kurulduğu balık halinde kabzımallık yapan Sedat Sidal, kötü bir sezon geçirdiklerinin her tür balığın geldiğini ama çok az olduğunu söyledi. Balığın az olması yüzünden fiyatların yükseldiğini belirten Sedat Sidal, “Bu yıl çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Şu an palamut zamanı ama hala 35 kasa palamut geliyor. Lüfer nerdeyse numunelik geliyor, hamsi sanki sayıyla tutuluyor. Balık var ama her nedense tekneler çok az tutabiliyor. Geçen yıl taşta balıktan adım atacak yer bulamıyorduk. Bu yıl daha kamyondan indirmeden satılıyor. Havalar sıcak gitti belki balık derinlerde olabilir. Şimdi havaların soğumasıyla bollaşır diye umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA

05 Kasım 2019 Salı

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