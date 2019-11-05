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İznik’teki 1500 yıllık bazilika su altı müzesi olacak

İHA

İznik’teki 1500 yıllık bazilika su altı müzesi olacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan 1500 yıllık bazilikanın ilerleyen dönemlerde su altı arkeoloji müzesi olarak turizme kazandırılacağını söyledi.
Bursa’nın İznik Gölü içinde kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan ve bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen bazilikanın su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için gün sayıyor. 2015 yılında hava araştırmaları sırasında tesadüfen bulunan ve 2015’in en önemli keşifleri arasında gösterilen bazilikanın Bursa’nın turizmi için önemli bir değer olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Turistler yeni tecrübeler istiyor. Tarihin ilk turistleri olan İskoç şövalyeleri İznik bazilikasını ziyaret etmenin işareti olarak su altı bazilikasına mühür bırakmış. Turist, şova düşkün olduğu için İznik bazilika su altı yürüyüşü, su altı arkeoloji deneyimleri, yaşayan kültürel mirasın aktarılması, ekoturizm ve doğa sporları turizmine ağırlık verip yeni turizm rotaları ortaya çıkartacağız” dedi.
Turizm değerlerinin ön plana çıkması için Bursa’yı renklendireceklerini ifade eden Saraçoğlu, “Bölge turizmini 12 aya yayacak şekilde her mevsime bir renk seçip Bursa’nın doğal renkleriyle eşleştireceğiz. Turizm aktivitelerini renklendireceğiz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerine yönelik turizm faaliyetlerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Dört farklı renkte Fam Trip (şehir tanıtım gezisi) yapacağız. Hedef pazar ülkelerde büyükelçilerimiz ve THY müdürlükleri desteğiyle büyük ve etkin tur operatörleri ve seyahat Acentelerine yemekli toplantılar eşliğinde tanıtım sunumları, B2B görüşmeler, digital pazarlama ve sosyal medya tanıtımları, rakip şehirlerimizin aktivitelerini takip ve izleme, turizm içeriği üretip uluslararası digital kanallarda paylaşma, bölgemizde dizi ve film çekimlerinin teşvik edilmesini sağlayacağız” diye konuştu.
Bursa ve Yalova'da turizm sadece Ortadoğu pazarı ile anılmakta olduğunu ifade eden Saraçoğlu, “Hal bu ki Uzakdoğu ve Avrupa pazarı da bizim için büyük fırsatlarla dolu. Uzakdoğu pazarına yönelik çalışmalarımız hızla devam ederken, Avrupa pazarına yönelik çalışmalarımıza da bu dönem hız vereceğiz. Bu kapsamda 16 Ocak 2020 de Almanya’ nın Stuttgart / Nurnberg , Fransa’ nın Straosburg , Belçika’nın Brüksel şehirlerinde ülkelerin yerel tur operatörleri ve acentelerine Türk Mutfağından hazırlanan yemekli toplantıda Bursa ve Yalova sunumu yapacağız. Avrupalı turisti bölgemize çekmek için Avrupa Birliği Büyükelçileri ve eşlerini bölgemizde misafir edeceğiz. Oluşturduğumuz tur programı çerçevesinde Bölgemizi gezdirip turizm değerlerimizi tanıtacağız. Yeni dönemde Kore ve Uzakdoğu pazarına olan ilgimiz sürecektir. Kore seyahat acentelerini, tur operatörlerini, sosyal medya fenomenlerini, Kore Büyükelçisi ve turizm tanıtma ofisini ağırladık. Bölgemizin sahip olduğu güzelliklerine hayran kaldılar. Tur programlarına Bursa girdi. Yeni dönemde de bu pazara yönelik faaliyetlerimiz ile Çin, Japonya, Endonezya ve Malezya pazar çalışmalarımız ve turist sayısında artış konusundaki çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.
Bursa ve Yalova’nın yemek sanatı konusunda sahip olduğu güzellikleri, değerleri ön plana çıkartacak çalışmalar yapacaklarını ifade eden Saraçoğlu, “Gerek mahallî lezzetleri, gerekse marka değeri taşıyan lezzetleri ile de bölgemizi gastronomi turizminde tanıtacağız. Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Gastronomi Aşçılar Derneğiyle birlikte GASTROBURSA ulusal festivalini gerçekleştirip, İznik Kaymakamlığı ve Yeşil Valiz Turizm Derneğimizle birlikte ‘İznik’i Tadıyorum’ uluslararası projemizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

BURSA

05 Kasım 2019 Salı

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