BUÜ’den uluslararası alanda akademik adım

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde uluslararası akademik iş birliklerine önem vereceklerini ve bu konuda ciddi adımlar atacaklarını söyledi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, üniversite bünyesinde kurulan Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Şenay ve Danışma Kurulu Üyeleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Rektör Kılavuz, “Üniversitemizde bugüne kadar Erasmus, Mevlana ve Secondos değişim programları, ikili anlaşmalar ve uluslararası projeler konusunda çok sayıda çalışma yapıldı. Ancak bu çalışmalar her zaman istenilen seviyede ilerleyemedi. Yeni dönemde uluslararası akademik işbirliklerine özel önem vereceğiz ve bu konuda ciddi adımlar atacağız. Bundan böyle tüm programlar eşgüdümlü ve merkezi bir yapı içerisinde ilerleyecek. Kurduğumuz Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü Merkezi’miz sayesinde daha vizyoner, daha verimli ve sürdürülebilir bir biçimde bu çalışmaların üzerine yoğunlaşacağız. Planlamalarımızı ve görüşmelerimizi bu hedef doğrultusunda yürüteceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni istenilen seviyeye getirmenin bir yolu da uluslararası arenada akademik olarak dikkate alınıyor olmaktan geçiyor. İnşallah hep birlikte güzel sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Şenay, bütün uluslararası akademik çalışmaların eşgüdümlü olarak yürütülmesine ve BUÜ’nün uluslararası bilimselakademik profilinin dünyada başarılı üniversitelerle işbirliği seviyesine taşınmasına yönelik planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyarette yeni dönemde izlenecek yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

BURSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:05

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