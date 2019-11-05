AVP Bursa Devlet Tiyatrosu Kuzey Makedonya Yolcusu

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AVP Bursa Devlet Tiyatrosu Barbara'nın Doğumu adlı oyun ile TF Othello 2019 Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali”inde 07 Kasım tarihinde sahne alacak.

Duygu Ergun’un yazdığı Ece Okay’ın yönetmenliğini yaptığı “Barbara’nın Doğumu” adlı oyun ile Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Gostivar şehrinde 0308 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen “ITF Othello 2019 Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali ”inde 07 Kasım tarihinde sahne alacak.

Üçüncüsü gerçekleşen uluslararası tiyatro festivalinin programında, Türkiye’nin yanı sıra, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek’den profesyonel tiyatro topluluklarının oynadığı oyunlar yer alıyor.

AVP Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan katılacakları festival ile ilgili, "Ecdad yadigarı bir coğrafyayla aramızdaki dayanışmaya dostluğa tiyatro aracılığıyla katkı sunacak olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

BURSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:05

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