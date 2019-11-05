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Keles’e kadın kaymakam

İHA

Keles’e kadın kaymakam

Bursa’nın Keles ilçesine tayin olan Kaymakam Kübra Teymur göreve başladı.
İngiltere’de 1 yıl dil eğitimi aldıktan sonra Keles’e tayin olan Kübra Teymur, yeni görevine başladı. Keles’in yeni kaymakamı Teymur, 1992 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Malatya’da bitirdi. 2014 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı okulda yüksek lisansa başladı. Kaymakam adaylığı giriş sınavını kazanan Teymur önce Erzurum’da görevine başladı. Buradan Konya Altınekin’de kaymakam adaylığı görevini sürdürdü. 2017 yılında İngiltere Sheffield Üniversitesine giderek bir yıl dil eğitimi alan Teymur, Keles’e asâleten kaymakam olarak tayin edildi. Cumhuriyet savcısı olan eşi Osman Baturay Teymur da Keles adliyesinde göreve başlayacak. Keles’e ilk defa bir kadın kaymakam tayin edildi. İlçe halkı, “Yıllardır kaymakam adayları tarafından yönetilen Keles’e asâleten bir kaymakam atandığını duyunca çok sevindik. Artık Keles’e kadın eli değecek” dediler.

BURSA

05 Kasım 2019 Salı

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