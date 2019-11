Yeni Başkan Ülker’den Karacabey Belediyespor’a ziyaret

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'da yeni kulüp başkanı olan İsmail Ülker, kulüp tesislerine giderek teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker’in gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Şeref Başkanı Ali Özkan, Bursaspor’un eski başkanlarından ve Karacabey Belediyespor As Başkanı Remzi Cinoğlu ve Karacabey Belediyespor yöneticileri de yer aldı. Ali Özkan, Belediye başkanı belediye başkanlığını, kulüp başkanı ve yöneticiler buradaki yöneticiliği, teknik heyet buradaki işini ve futbolcular ise sahada kendi mücadelelerini sergilemeliler. Hiç biri diğerinin görev alanına girmemeli. Uyum bu şekilde gerçekleşir. Bugüne kadar böyle hareket ettik ve bunu da çok güzel sağladık. Bundan sonra da çok daha güzel bir birlikteliği sağlayacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, hedefe doğru bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber yürüyeceklerini söyledi. Başkan İsmail Ülker, “Yönetim kurulumuzun onayıyla Karacabey Belediyespor Başkanı sıfatıyla karşınızdayım. Sizler genç insanlarısınız. Dönem içerisinde başkan değişikliği kafanızda her hangi bir soru oluşturmasın. Eski başkanımızla ve yönetim kurulumuzda her hangi bir problem yok. Yolumuza bu şekilde gitmeye karar verdik. Bizler bir yola çıktık. Bizim çıktığımız bu yolun sonunda da bir hedefimiz var. Bu hedefimizin ana taşları sizlersiniz. Sizler güçlü olun, mücadeleci olun. Bu yolda hep beraber hedefe doğru ilerleyelim. Allah yolumuzu açık etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

BURSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.