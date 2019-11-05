Bursa’da 33 yıllık mağaza yenilenen yüzüyle açıldı

Bursa’da 1986 yılından beri hizmet veren İGS Uğurlar Mağazası yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

Modern mağazacılık vizyonunun Bursa’daki öncülerinden olan İGS Uğurlar, 1986 yılından bu yana geniş ürün yelpazesiyle Heykel’de tek şube olarak hizmetlerini sürdürüyor. Mağazanın açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Mağaza sahibi Ali Uğur, farklı sektörlerde yaptıkları yatırımlarla Bursa ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bugün perakende sektöründeki önemli yatırımlarımızdan biri olan mağazamızı yenilenen yüzü ile müşterilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Klasik giyimden, spora, büyük bedenden, abiyeye kadar çok geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunan firmamız yıllardır olduğu gibi yine Bursalıların ilk adreslerinden birisi olmaya devam edecek” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Bugün 35 yıldır faaliyet gösteren çok değerli dostum Ali Uğur ve ailesinin mağazasının açılışını yapıyoruz. Ben buna yeniden doğuş diyorum. Yeni koleksiyonları, yeni sezonu ile Bursalıların beğenisine sunuyoruz. Ben bu mağazamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum“ diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, ailecek buradan alışveriş yaptıklarına işaret ederek, “Yıllarca bu kapıya bizzat girdik çıktık. Şu ana kadar ilgi alakaları da gerçekten çok farklı oldu. Bugün vizyon, yenilenme anlamında ortaya bir bakış açısı koyduklarını gördük. Bu iş yerimizin Bursa’mıza iyi hizmet vereceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesilerek gerçekleştirilen açılışın ardından mağaza davetliler tarafından gezildi.

BURSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:05

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