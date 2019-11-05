İnternet yasası Bursa’da tartışılıyor İnternet medyası federasyonlaşıyor

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri, internet yasası, sosyal medya ve internet gazetecilerinin sorunlarını masaya yatırarak çözüm yolları aradı. Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, İnternet Gazetecileri Federasyonu ile ilgili çalışmalarda da sona gelindiğini söyledi.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, üyeleriyle Bursa Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde bir araya gelerek internet yasası, sosyal medya ve internet gazetecilerinin sorunlarını masaya yatırdı. Üyelerin görüşlerinin alındığı toplantıda konuşan Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, “İnternet yasası ile ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu konuda derneğimizin hukuk komisyonunda hazırladığımız raporu ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdik. Önümüzdeki süreçte İnternet ve Sosyal Medya Çalıştayı yaparak, çalıştayda hazırlanacak raporu Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı ve ilgili kurumlara göndereceğiz. Bu rapor, internet yasası ile ilgili süreci de hızlandıracaktır. Umut ediyoruz ki, ülkemizin belinde kambur haline gelen, çıkmadığı takdirde teknolojiye yenik düşülecek olan internet yasası, 2020 yılında meclis gündemine gelerek onaylanacaktır” dedi.

İnternet haber sitelerinde çalışanların günümüzde fiili gazeteci sayılmadığının altını çizen Başkan Demir, “Günümüzde internet medyasında çalışanlar, 212 diye tabir ettiğimiz 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunun 1’nci maddesi gereğince sigortalı olmaları ve basın kartı almaları için aylık, 15 günlük ve haftalık baskılı gazeteler yayımlayarak haklarını bu yöntemi kullanarak almaya çalışmaktadır. Açıkçası, ilgili kanun olmadığı için usulsüz bir yöntem kullanılmak zorunda bırakılmıştır. İnternet haber sitelerinin 5187 sayılı basın kanununun kapsamına alınması amacıyla süreli yayınlarla paralel özellikler arz ettiği için süreli yayın kavramı içerisinde değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

İnternet yasasında kriterler ne olmalıdır?

Basın İlan Kurumu’nun internet haber sitelerine ilan verilmesi ile ilgili taslak çalışma hazırladığına işaret eden Mesut Demir, “Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak, hukuk komisyonumuzun hazırladığı çalışmada, hangi internet haber sitelerine hangi kriterlerde verilmesi ile ilgili detaylı bilgiler mevcut. Bu raporu Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verdik. Raporda 10 maddelik bir kriter söz konusu. İnternet gazetelerinde 5953 sayılı yani 212 sigortalı çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Çalışan sayısı arttıkça tıklanma oranıyla eşdeğer ilanlardan alacağı hak da arttırılmalıdır. İnternet gazeteleri, ulusal ve yerel olarak tanımlanmalı, yerel internet gazetelerinde yayınlanacak ilanlar yine Basın İlan Kurumu’nun şubeleri tarafından takip edilerek verilmelidir. İlanların dağıtımında internet gazetelerinin yerel bazda nüfusa orantılı olarak Google Analytics rakamlarına göre aylık tekil ziyaretler baz alınmalıdır. Tekil ziyaret sayılarına göre kademe belirlenip o kademeye göre ilan dağıtılabilir. Örneğin Bursa’da, aylık tekil ziyarette 150 bin ile 500 bin arası 5. derece, 500 bin ile 750 bin arası 4. derece, 750 bin ile 1 milyon arası 3. derece, 1 milyon ile 3 milyon arası 2. derece, 3 milyondan fazlası için 1. derece basın ilan alma hakkı tanınabilir. İnternet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesi için en az 3 yıldan bu yana yayın yapıyor olması, yeni başvuranlar için ise, en az 24 ay bekleme süresi olması kriter olarak değerlendirilmelidir. Bursa’da 160’nin üzerinde internet gazetesi bulunmaktadır. Lakin, kurumsal yapıda vergisini ödeyen, gazeteci çalıştıran, köşe yazarı istihdam eden internet gazetelerinin sayısı 30 civarındadır. Bu sayının 12’si günlük yayın yapan baskılı gazetelerin internet siteleridir. Bu saydığımız kriterler ile internet yasası çıktığında merdiven altı diye tabir edilen internet gazeteleri ya kendisini kurumsal yapıya dönüştürecek ve kriterlere uyacak ya da kapanacaktır. Böylelikle günümüz ve geleceğin medyası internet gazeteciliği kaderine terk edilmemiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda dernek üyeleri de, internet gazeteciliğinin sorunlarıyla ilgili görüşlerini ve önerilerini anlattı. Toplantı sonrası tüzük değişikliği ile ilgili olağanüstü genel kurul toplantısına geçildi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, federasyon kurma ve kurumsal üyelik konularında tüzük değişikliklerine oy birliğiyle karar verildi.

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