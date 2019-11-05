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Bursa'da LÖSEV'den farkındalık konseri

DHA

BURSA'da, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen 'farkındalık konseri' beğeni topladı.

BURSA'da, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen 'farkındalık konseri' beğeni topladı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından lösemili çocuklar, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğindeki törende, LÖSEV gönüllülerinin zeybek gösterisi, ilgiyle izlendi. Hafta kapsamında çocukların 'farkındalık konseri', izleyenlerin beğenisini topladı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte dans performansları alkış aldı. Eğlence sonunda tüm konuklar, maske takarak, kansere karşı farkındalığın artmasına destek verdi.

BURSA

05 Kasım 2019 Salı

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