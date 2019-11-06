'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü çatıya çıktı, polisle çatıştı

BURSA'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.'nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTIĞI ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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