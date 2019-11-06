Kan kanserinden kurtulan çocuklar koro kurdu, konser verdi LÖSEV'den farkındalık konseri

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Bursa'da kan kanseri tedavisi görüp iyileşen çocukların oluşturduğu koro konser verdi.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı öncülüğünde ülkeye kazandırılan 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Bursa'da da coşkuyla karşılandı.

‘Maskemi takarım farkındalık oluştururum’ sloganı ile toplumda kansere karşı bilinci arttrmayı hedefleyen LÖSEV, gönüllülerinin de desteğiyle farklı faaliyetleri hayata geçiriyor. Bursa’da 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Çocuklar, buradaki törenin ardından müziklerle gönüllerince eğlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen törende LÖSEV gönüllülerinin zeybek gösterisi ilgiyle izlendi. Çocukların hazırladığı müzik ve dans gösterilerinden oluşan farkındalık konseri, izleyenlerden tam not aldı. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen akşamda çocuklar gitar çaldı, şarkı söyledi. Eğlenceli gecenin sonunda tüm konuklar maske takarak kansere karşı farkındalığın artmasına destek verdi.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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