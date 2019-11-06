Bursa'da macera başladı Macera Hüdavendigar’da yaşanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Maceraya Hazır mısın? etkinliği Hüdavendigar Kent Parkı’nda başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında gerçekleştirilen Maceraya Hazır mısın? etkinliği parkur yarışlarıyla başladı. Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacakları etkinlik, ortaokul ve lise olarak iki ayrı grupta ve kız ve erkek olmak üzere ayrı kategorilerde yapılıyor. Bursa genelinden 57 okuldan 520 öğrencinin katıldığı ortaokul müsabakaları oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Parkuru birinci tamamlamak için zamanla yarışan öğrenciler, tüm hünerlerini sergiledi. Ortaokul etabının ardından lise müsabakaları yapılacak ve sonunda Bursa’nın en maceracı ekibi belirlenecek.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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