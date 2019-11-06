Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Bursa’da polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracından kaçıp bir binanın çatısına çıktı. Bir süre polise direnen şüpheliye polis havaya ateş ederek ‘Teslim ol’ çağrısında bulundu. Araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi’nde plakasız bir aracı polis durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Y.O'nun bir saatlik kovalamacanın ardından aracı Vakıf Mahallesi’nde bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan incelemede metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyi bölgede arayan polis ve jandarma ekipleri, 2 katlı binanın çatısına çıkan Y.O’yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen şüphelinin yakınları polisle tartıştı. Uzun çabalar neticesinde ikna edilen Y.O emniyete götürüldü. Çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.