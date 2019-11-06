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Anne ve kızı kazada yaralandı 

DHA

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Basri Ç.(65) yönetimindeki 16 ZV 031 plakalı otomobil, 2. Fatih Caddesi üzerinden Karalar Caddesi'ne çıkan Merve T.(28) yönetimindeki 16 DB 768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Merve T. ile 3 yaşındaki kızı Ayşe T. yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

BURSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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