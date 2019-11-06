Anne ve kızı kazada yaralandı 

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Basri Ç.(65) yönetimindeki 16 ZV 031 plakalı otomobil, 2. Fatih Caddesi üzerinden Karalar Caddesi'ne çıkan Merve T.(28) yönetimindeki 16 DB 768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Merve T. ile 3 yaşındaki kızı Ayşe T. yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
BURSA
06 Kasım 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:06
- GÜNEŞ 07:31
- ÖĞLE 12:52
- İKİNDİ 15:38
- AKŞAM 18:04
- YATSI 19:24